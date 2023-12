“Bọc” gạch gốm bên ngoài, nhà 30m2 ở Sài Gòn đẹp đến xiêu lòng

Nằm sâu trong một con hẻm nhỏ gần chợ Thị Nghè (Bình Thạnh, TP HCM), Phuong House là công trình được cải tạo dựa trên ngôi nhà cũ, xây dựng từ những năm 80 với diện tích hơn 30m2. Với mục đích tạo ra không gian sống rộng rãi hơn, kết hợp kinh doanh sản phẩm thân thiện môi trường, phần kiến trúc độc đáo của ngôi nhà hình thành. Do nằm trong hẻm nhỏ nên căn nhà cũ bị hạn chế về ánh sáng tự nhiên. Vì vậy, khi cải tạo, yếu tố đầu tiên được kiến trúc sư chú trọng là làm sao tận dụng được nhiều nguồn ánh sáng tự nhiên nhất cho toàn bộ không gian sống của căn nhà. Theo đó, gạch gốm độc đáo được thiết kế ở phần mặt tiền của ngôi nhà. Gạch gốm được xếp so le và đan xen cây dây leo, nhìn từ xa trông giống như một bàn cờ gạch. Với thiết kế này, căn nhà vừa hạn chế nắng hướng Tây, vừa thông gió và thu hút nguồn ánh sáng tự nhiên từ nhiều hướng. Nguyên vật liệu thiết kế nhà hướng đến sự truyền thống và ưu tiên tái sử dụng. Do đó, trần nhà được ốp những tấm cót ép tre - vốn là sản phẩm mang đậm nét văn hóa của làng nghề thủ công ở Việt Nam. Không gian sống trở nên lạ mắt nhưng cũng không kém phần tinh tế. Nhà bếp được thiết kế với chất liệu gỗ chủ đạo. Phòng ngủ thoáng đãng, nổi bật với bức tường bê tông thô. Phòng tắm hiện đại có vách ngăn kính. Ban công ngập tràn ánh nắng. Nguồn ảnh: Tô Nguyễn/G ArchitectsCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

