Trầm trồ trước học vấn khủng của nữ đại gia Việt

Nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đi du học tại Nga năm 17 tuổi. Bà tốt nghiệp cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính tín dụng tại Học viện thương mại Matxcova. Ảnh: Forbes Ngoài ra, bà Thảo còn là Cử nhân ngành Quản lý kinh tế lao động trường Kinh tế Quốc dân Matcova và Tiến sỹ học viện Mendeleev ngành điều khiển học kinh tế- Liên bang Nga. Ảnh: Haiquanonline Bà Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là Chủ tịch HĐQT VietJet Air, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Ngân hàng HDBank. Theo Forbes, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đang sở hữu 2,8 tỷ USD. Ảnh: Forbes Bà Phạm Thu Phương - vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện là Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup. Bà là Thạc sĩ Luật quốc tế - Đại học Tổng hợp Quốc gia Kiev - Ukraina. Ảnh: Vingroup Bà Đặng Huỳnh Ức My là con gái của đại gia Đặng Văn Thành và và "nữ hoàng" mía đường Huỳnh Bích Ngọc. Ảnh: TTC Bà đang là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thành Thành Công (TTCG), Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar). Ảnh: TTC Doanh nhân Đặng Huỳnh Ức My từng sang New Zealand học tập và lấy bằng cử nhân Quản trị kinh doanh - Tài chính. Bà hiện sở hữu khối tài sản khoảng 1.462 tỷ đồng, xếp vị trí thứ 29 trong Top 50 nữ doanh nhân giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt. Ảnh: TTC Bà Lê Hàn Tuệ Lâm – Giám đốc đại diện Quỹ đầu tư Nextrans tại Việt Nam, được nhiều người biết đến khi xuất hiện tại chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6 với vai trò nhà đầu tư. Ảnh: Facebook Shark Lê Hàn Tuệ Lâm, Giám đốc đại diện của Quỹ Nextrans tại Việt Nam, phụ trách thị trường Đông Nam Á và Mỹ cũng tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế đối ngoại của Trường ĐH Ngoại thương năm 2016, theo hình thức đào tạo chính quy. Ảnh: Facebook Theo thông tin từ phía Trường ĐH Ngoại thương, bà Lê Hàn Tuệ Lâm đạt mức điểm trung bình chung tích lũy (GPA) sau 4 năm học là 3,06 trên thang 4, tương đương loại Khá và được hiệu trưởng nhà trường ký cấp bằng cử nhân vào ngày 19/7/2016. Số vào sổ cấp bằng là 29228. Ảnh: Facebook

