Trà Vinh: Gói thầu chống thấm hơn 7 tỷ có về tay Nguyễn Trình?

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, từ năm 2016 đến nay Doanh nghiệp Tư nhân Sản xuất Thương mại Nguyễn Trình đã được ghi nhận đã tham gia và trúng 96/129 gói.

Gói thầu đầu tiên doanh nghiệp này thực hiện là Gói thầu số 06: Xây dựng hạng mục Trường mẫu giáo Đông Hải (điểm ấp Hồ Thùng và ấp Phước Thiện, xã Đông Hải); Trường mẫu giáo Định An (điểm ấp Định An, xã Đông Hải); Trường mẫu giáo thị trấn Long Thành (điểm chính khóm 1, thị trấn Long Thành); Trường mẫu giáo Long Vĩnh (điểm ấp Kênh Đào, xã Long Vĩnh); Trường mẫu giáo Long Khánh (điểm ấp Vĩnh Khánh và ấp Cái Đôi, xã Long Khánh) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 204 ngày 26/10/2016) trị giá hơn 5,503 tỷ đồng do Ban QLDA xây dựng cơ bản huyện Duyên Hải chỉ định thầu với vai trò nhà thầu độc lập;

Đến tháng 12/2016 nhà thầu này lại trúng Gói thầu số 09: Thi công xây dựng Trung tâm hành chính + hệ thống phòng cháy chữa cháy (Đăng tải trên báo đấu thầu số 248 ngày 27/12/2016) trị giá 6,380 tỷ đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Duyên Hải làm chủ đầu tư cũng với hình thức chỉ định thầu.

Từ đầu năm 2024 đến nay, nhà thầu đã tham gia 12 gói thầu, trúng 6 gói, 2 gói đang chờ kết quả, 4 gói trượt.

Mới đây (29/5), được Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành phê duyệt Quyết định 110/QĐ-BQL công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 10: Thi công xây dựng công trình Xây mới Cụm quản lý hành chính tập trung xã Song Lộc cho Liên danh Doanh nghiệp tư nhân SX-TM Nguyễn Trình -Công ty TNHH MTV Vĩnh Phát Nguyên trúng thầu với giá 6,5 tỷ đồng (giá gói thầu 8,080 tỷ đồng)

Quyết định 360/QĐ-BQL của Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh. Nguồn MSC

Trước đó ngày 23/5, được UBND huyện Duyên Hải phê duyệt Quyết định 973/QĐ-UBND công nhận Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình Hệ thống thoát nước, vỉa hè thị trấn Long Thành cho Liên danh Công ty TNHH MTV xây dựng Hương Dương và DNTN sản xuất thương mại Nguyễn Trình trúng thầu với giá 12,639 tỷ đồng (giá gói thầu 12,833 tỷ đồng).

Tháng 12/2023, DNTN sản xuất thương mại Nguyễn Trình cũng được Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng thành phố Trà Vinh phê duyệt quyết định 360/QĐ-BQL công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu gói Thi công xây dựng công trình thuộc dự án Nâng cấp mở rộng và chống thấm các tuyến đường giao thông trên địa bàn TPTV với giá 12,448 tỷ đồng (giá gói thầu 13,103 tỷ đồng) duy nhất nhà thầu này tham gia và trúng.