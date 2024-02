TP.HCM: Gói thầu mua sắm thiết bị cơ bản 4,6 tỷ về tay ai?

Cuộc cạnh tranh của 4 nhà thầu

Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Thiên Lộc Gia (Bên mời thầu) đã hoàn thành mở thầu gói thầu mua sắm thiết bị cơ bản có giá dự toán 4,654 tỷ đồng.

Biên bản mở thầu công bố ngày 05/02/2024, gói thầu có 4 nhà thầu tham dự. Nguồn MSC

Theo Biên bản mở thầu công bố ngày 05/02/2024, gói thầu có 4 nhà thầu tham dự, gồm: Công ty CP Dịch vụ thương mại tư vấn đầu tư Mai Xuân dự thầu với giá 3,899 tỷ đồng; Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tân Khải Hoàn dự thầu với giá 4,598 tỷ đồng; Liên danh TiTi - Vạn Đạt dự thầu với giá 4,629 tỷ đồng; Công ty TNHH Trang trí nội thất cau xanh dự thầu với giá 4,639 tỷ đồng.

Dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy quân sự quận Gò Vấp với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng. Ảnh HĐ

Gói thầu thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp trụ sở Ban Chỉ huy quân sự quận Gò Vấp. Dự án được UBND quận Gò Vấp phê duyệt tại Quyết định 4737/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 với tổng mức đầu tư hơn 29,915 tỷ đồng. UBND quận Gò Vấp giao Ban Quản lý dự án (BQLDA) đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) đã được UBND quận Gò Vấp phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 27/3/2023, dự án có 9 gói thầu liên kết. Trong đó: Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị có giá hơn 19,373 tỷ đồng; gói thầu mua sắm thiết bị cơ bản ban đầu có giá 5,295 tỷ đồng, sau điều chỉnh còn 4,654 tỷ đồng.

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Công ty CP Dịch vụ thương mại tư vấn đầu tư Mai Xuân (địa chỉ tại phường 5, quận Gò Vấp, TP. HCM) thành lập năm 2008; người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Huỳnh Nga.

Trong lịch sử đấu thầu (từ năm 2016 đến nay), công ty đã tham gia 194 gói thầu, trúng 108 gói, trượt 54 gói, 28 gói chưa có kết quả, 4 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu khoảng 457,388 tỷ đồng (trong đó 8,223 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trúng thầu với vai trò độc lập khoảng 445,196 tỷ đồng, với vai trò nhà thầu liên danh 12.191 tỷ đồng.

DN thường tham gia dự thầu tại TP. HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, An Giang, Tây Ninh...; là nhà thầu chuyên cung cấp dịch vụ thi công, cung cấp và lắp đặt thiết bị.

Hiện nay, ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, đơn vị đang trong quá trình chờ kết quả hàng loạt gói thầu, như:

Gói thầu thiết bị có giá 5,058 tỷ đồng, thuộc Dự toán mua sắm bàn, ghế, tủ, kệ cho các trường tiểu học, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa – Vũng Tàu) năm 2024, do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc làm chủ đầu tư;

Gói thầu thiết bị có giá 5,050 tỷ đồng, thuộc Dự toán mua sắm bàn, ghế, tủ, kệ cho các trường THCS, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc năm 2024, do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc làm chủ đầu tư;

Gói thầu XL-01: Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị có giá hơn 62 tỷ đồng, thực hiện tại Tây Ninh;

Gói thầu XL-01: Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị, doanh cụ có giá gần 62 tỷ đồng, thuộc Dự án Xây dựng doanh trại Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 271, Sư đoàn 5 -Quân khu 7, thực hiện tại Bình Dương;

Gói thầu số 16: Mua sắm trang thiết bị hoạt động (tủ, giường, bàn, ghế, dụng cụ) có giá 5,284 tỷ đồng, thuộc Dự án Nâng cấp, cải tạo Trung tâm Bảo trợ xã hội, tỉnh Kiên Giang (điều chỉnh);

Gói thầu mua sắm thiết bị có giá 26,290 tỷ đồng, thuộc Dự án Trường THCS Hòa Lợi, thực hiện tại Bình Dương;

Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình có giá 10,749 tỷ đồng, thuộc Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 – 2025, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang)...

Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tân Khải Hoàn (địa chỉ tại phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM) thành lập năm 2003; ông Trần Đình Thủy là người đại diện pháp luật.

Từ năm 2016 đến nay, công ty đã tham gia 94 gói thầu, trúng 70 gói, 2 gói chưa có kết quả, trượt 20 gói, 2 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu hơn 283,932 tỷ đồng (trong đó có 6,473 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trúng thầu với vai trò độc lập hơn 88,698 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 195 tỷ đồng. DN thường tham gia dự thầu tại TP. HCM, Tây Ninh, Bình Phước...

Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp. Ảnh HĐ

Đơn vị đang chờ kết quả gói thầu thiết bị có giá 5,058 tỷ đồng, thuộc Dự toán mua sắm bàn, ghế, tủ, kệ cho các trường tiểu học, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc năm 2024, do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc làm chủ đầu tư.

Ngày 29/12/2023, nhà thầu này trúng liền 2 gói thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị nội thất, tổng trị giá gần 1,6 tỷ đồng, đều do BQLDA đầu tư xây dựng khu vực quận Gò Vấp làm chủ đầu tư; cũng trong tháng 12/2023, thực hiện gói thầu xây dựng + thiết bị trị giá 23,086 tỷ đồng, do UBND quận Bình Thạnh làm chủ đầu tư.

Đơn vị thực hiện gói thầu mua sắm thiết bị trong KHLCNT mua sắm trang thiết bị cho các trường học năm 2023 trị giá 1,498 tỷ đồng, do BQLDA đầu tư xây dựng khu vực quận Phú Nhuận làm chủ đầu tư...

Công ty TNHH Trang trí nội thất cau xanh (địa chỉ tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TP. HCM) thành lập năm 2019; người đại diện pháp luật là bà Vũ Thị Mỹ Anh.

Nhà thầu này mới chỉ tham giá 3 gói thầu, trúng 1 gói, 2 gói đang chờ kết quả, tổng giá trị trúng thầu 174 triệu đồng.

Liên danh TiTi - Vạn Đạt (Công ty TNHH Trang thiết bị mẫu giáo Ti Ti là đại diện liên danh).

Công ty TNHH Trang thiết bị mẫu giáo Ti Ti (địa chỉ tại phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP. HCM) thành lập năm 2015; người đại diện pháp luật là ông Võ Quốc Trung.

Công ty đã tham gia 208 gói thầu, trúng 77 gói, 131 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 103,728 tỷ đồng (trong đó có 1,224 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu); trúng thầu với vai trò độc lập hơn 76,838 tỷ đồng, với vai trò liên danh 26,889 tỷ đồng. DN thường tham gia dự thầu nhiều tại TP. HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ, Bến Tre, Tiền Giang...

Nhà thầu này cũng đang chờ kết quả:

Gói thầu thiết bị có giá 5,058 tỷ đồng, thuộc Dự toán mua sắm bàn, ghế, tủ, kệ cho các trường tiểu học, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc năm 2024, do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc làm chủ đầu tư;

Gói thầu thiết bị có giá 5,050 tỷ đồng, thuộc Dự toán mua sắm bàn, ghế, tủ, kệ cho các trường THCS, trên địa bàn huyện Xuyên Mộc năm 2024, do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình có giá 10, 749 tỷ đồng, thuộc Dự án Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phục vụ Chương trình GDPT mới giai đoạn 2021 – 2025, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang).

Mới đây, nhà thầu được công bố trúng:

Gói thầu mua sắm tài sản năm 2023, Trường Mầm non Phú Thuận với giá 329, 237 triệu đồng, do Trường Mầm non Phú Thuận quận 7 (nay là TP. Thủ Đức, TP. HCM) làm chủ đầu tư;

Gói thầu số 1: Mua sắm thiết bị cho các trường phổ thông dân tộc nội trú, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, trị giá 5,138 tỷ đồng, do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư;

Mua sắm tài sản năm 2023 của UBND phường Phú Thọ Hòa trị giá 259,5 triệu đồng, do UBND phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú (TP. HCM) làm chủ đầu tư...

Gói thầu mua sắm thiết bị cơ bản có giá dự toán hơn 4,6 tỷ đồng nêu trên vẫn đang trong giai đoạn xét thầu, chưa biết nhà thầu nào sẽ trúng. Các DN này, đều là những nhà thầu có kinh nghiệm chuyên cung cấp thiết bị và có thế mạnh của riêng mình (trừ Công ty TNHH Trang trí nội thất cau xanh, mới tham gia 3 gói thầu).