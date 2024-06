TP HCM: Năng lực nhà thầu 1 ngày trúng 3 gói xây lắp tại Củ Chi

Một ngày trúng 3 gói thầu xây lắp

Công ty TNHH CN KT Việt Nhật (địa chỉ tại phường 7, quận Bình Thạnh, TP HCM) thành lập năm 2016 với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; người đại diện pháp luật là Nguyễn Nhật Nam Phương.

Công ty được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tháng 12/2017, đến nay, đã tham gia và trúng 28/48 gói thầu, trượt 5 gói, 15 gói đang chờ kết quả. Tổng giá trị trúng thầu hơn 66,757 tỷ đồng, hoàn toàn với vai trò nhà thầu độc lập (có 250,483 triệu đồng là các gói chỉ định thầu).

Công ty là khách hàng của một số đơn vị mời thầu, như: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi; Công ty CP Tư vấn xây dựng Ba Lẻ Bảy; Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông số 10; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nhật Minh Tiến...

Quyết định số 3813/QĐ-BQL. Nguồn MSC

Chỉ trong 1 ngày (19/6), Công ty TNHH CN KT Việt Nhật được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi phê duyệt các quyết định công nhận KQLCNT lần lượt: 3825/QĐ-BQL; 3814/QĐ-BQL; 3813/QĐ-BQL.

Tại gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Xây mới Văn phòng ấp Thạnh An; duy nhất Công ty TNHH CN KT Việt Nhật dự thầu và trúng với giá 2,967 tỷ đồng (giá gói thầu 2,993 tỷ đồng); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định số 3813/QĐ-BQL.

Một phần Quyết định số 3814/QĐ-BQL. Nguồn MSC

Tại gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Xây mới Văn phòng ấp Hội Thạnh; Công ty TNHH CN KT Việt Nhật dự thầu và trúng với giá 2,930 tỷ đồng (giá gói thầu 2,943 tỷ đồng); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định số 3814/QĐ-BQL. Tại gói thầu, Công ty CP Đầu tư xây dựng quốc tế Nhật Minh và Công ty TNHH Xây dựng - Tư vấn - Thương mại Nguyên Phú trượt thầu, do không đáp ứng đầy đủ các nội dung cơ bản của E-HSMT.

Tại gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Phan Thị Rảng (788 cũ) điểm đầu Tỉnh lộ 15 - điểm cuối đường Cây Gõ, ấp Xóm Thuốc; duy nhất Công ty TNHH CN KT Việt Nhật dự thầu và trúng với giá 1,567 tỷ đồng (giá gói thầu 1,588 tỷ đồng); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi phê duyệt tại Quyết định 3825/QĐ-BQL.

Một phần Quyết định 3825/QĐ-BQL. Nguồn MSC

Ngày 20/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi phê duyệt Quyết định số 3880/QĐ-UBND công nhận KQLCNT gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Xây mới Văn phòng Ấp 1, xã Phạm Văn Cội; duy nhất Công ty TNHH CN KT Việt Nhật dự thầu và trúng với giá 2,929 tỷ đồng (giá gói thầu 2,989 tỷ đồng).

Trước đó, ngày 18/6, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Hóc Môn phê duyệt Quyết định số 967/QĐ-QLDA công nhận KQLCNT gói thầu XL: Thi công xây dựng công trình (4.1) + (4.2), thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Tam Đông 20; duy nhất Công ty TNHH CN KT Việt Nhật dự thầu và trúng với giá 3,1 tỷ đồng (giá gói thầu 3,138 tỷ đồng).

Chờ hàng loạt gói thầu tại Củ Chi

Tính đến ngày 24/6, Công ty TNHH CN KT Việt Nhật đang chờ kết quả 11 gói thầu:

Thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công), thuộc Dự án Đường Nguyễn Thị Xa (điểm đầu Tỉnh lộ 8 - điểm cuối Trần Thị Lan), có giá 1,847 tỷ đồng; Công ty TNHH CN KT Việt Nhật cạnh tranh cùng 2 nhà thầu khác;

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Đường 592, ấp Đồn (điểm đầu Tỉnh lộ 7 - điểm cuối đường 597), có giá 1,281 tỷ đồng; Công ty TNHH CN KT Việt Nhật cạnh tranh cùng Công ty TNHH Xây dựng sản xuất thương mại Việt Nhân;

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp Đường 668 (điểm đầu đường Nguyễn Thị Hẹ - điểm cuối kênh N35), ấp Lào Táo Thượng, có giá 2,444 tỷ đồng; duy nhất Công ty TNHH CN KT Việt Nhật dự thầu;

Gói thầu xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công), thuộc Dự án Sửa chữa nâng cấp Hẻm 28 (điểm đầu đường Mai Thị Chửng - điểm cuối giáp đường Bùi Thị Bùng), Bàu Tre 1, có giá 2,034 tỷ đồng; Công ty TNHH CN KT Việt Nhật cạnh tranh cùng Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Trí Minh;

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Đường Cao Thị Đáo (điểm đầu Tỉnh lộ 8 - điểm cuối Đường số 212), ấp 1, có giá 4,104 tỷ đồng; Công ty TNHH CN KT Việt Nhật cạnh tranh cùng Công ty TNHH Xây dựng Đường - Điện liên tỉnh;

Gói thầu xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công), thuộc Dự án Đường Cầu Dây (điểm đầu đường Bến Than - điểm cuối Kênh 143), ấp 3, có giá 2,971 tỷ đồng; Công ty TNHH CN KT Việt Nhật cạnh tranh cùng liên danh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Quỳnh Lộc - Công ty TNHH MTV Thiết kế và Xây dựng Phúc Hoàng Thành và liên danh Công ty Sông Trà - Vạn Thành;

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp Hẻm 49 – Đ. Bàu Trâm (điểm đầu giáp đường Bàu Trâm - điểm cuối giáp đất ruộng), có giá 2,155 tỷ đồng; Công ty TNHH CN KT Việt Nhật cạnh tranh cùng Công ty TNHH Xây dựng Đường - Điện liên tỉnh;

Gói thầu thi công xây dựng (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công), thuộc Dự án Hẻm 1, đường Láng The (điểm đầu đường Láng The - điểm cuối nhà ông Nguyễn Văn Tùng), có giá 1,588 tỷ đồng; duy nhất Công ty TNHH CN KT Việt Nhật dự thầu;

Gói thầu xây lắp (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công), thuộc Dự án Sửa chữa nâng cấp đường Phạm Thị Ngoẹt (điểm đầu đường Huỳnh Thị Mua - điểm cuối đường Phan Thị Sện, giáp kênh đông), ấp Bàu Điều, có giá 1,965 tỷ đồng; duy nhất Công ty TNHH CN KT Việt Nhật dự thầu;

Gói thầu xây lắp, thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp đường Phạm Thị Thâu (điểm đầu đường Phan Thị Sện - điểm cuối đường Huỳnh Thị Mua), ấp Bàu Điều, có giá 1,608 tỷ đồng; duy nhất Công ty TNHH CN KT Việt Nhật dự thầu…