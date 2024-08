'Quái vật' ăn thịt 100 triệu tuổi bất ngờ lộ diện tại Pháp

" Quái vật" ăn thịt này được đặt tên là Caletodraco cottardi và thuộc phân nhóm Furileusauria trong dòng họ Abelisauridae. (Ảnh: Sci.News) Điều đáng ngạc nhiên là Abelisauridae thường được cho là cư dân của siêu lục địa Gondwana, bao gồm Nam Mỹ, Châu Phi, và các khu vực khác, nên việc tìm thấy loài này ở châu Âu là một điều bất ngờ. Phát hiện này gợi ý rằng nhóm khủng long này có phạm vi phân bố rộng hơn so với những hiểu biết trước đây.(Ảnh: Species New to Science) Abelisauridae có hình dáng giống hình lưỡi liềm, với chân sau cổ tích hợp và chiều dài đầu ngắn. Hầu hết chúng là loài ăn thịt và di chuyển bằng hai chân. Chúng tồn tại từ thời kỳ Jurassic dựa trên hóa thạch, và một số chi sống đến cuối kỷ Phấn Trắng (khoảng 66 triệu năm trước). Hộp sọ của Abelisauridae thường cao và ngắn, với nhiều rãnh và lỗ. Một số loài như Carnotaurus có chiều dài hộp sọ ngắn và gai xương trên mắt. Hầu hết các loài Abelisauridae có chiều dài từ mũi đến đuôi khoảng 5 đến 9 m, nhưng có một loài chưa được đặt tên từ Kenya có thể dài tới 11–12 m. Mời quý độc giả xem thêm video: Phát hiện “quái vật' đầu chim, đuôi khủng long, chấn động cả giới khảo cổ.

