Tôm hùm ngon nhất thế giới “cháy hàng” dịp Tết đắt cỡ nào?

Những ngày qua, thị trường hải sản trong nước trở nên sôi động khi tôm hùm Úc loại từ 0,6-0,8kg/con được bày bán với giá chỉ 899.000 đồng/kg tại một số siêu thị lớn. Ảnh: Facebook Theo đại diện của hệ thống siêu thị, tôm hùm Úc có giá rẻ bất ngờ là do nhà cung cấp có sự hỗ trợ về giá. Giá rẻ nên chỉ trong vài ngày, siêu thị đã bán ra khoảng 500kg tôm hùm Úc. Ảnh: Facebook Trên các chợ hải sản online, tôm hùm Úc đông lạnh cũng được rao bán với giá rẻ, chỉ từ 600.000 đồng/kg, loại từ 0,8-1,2kg/con. Ảnh: Facebook Tuy nhiên, tại một số cửa hàng hải sản nhập khẩu, tôm hùm Úc tươi sống có giá 2,5 triệu đồng/kg (loại 2-3kg/con). Ảnh chụp màn hình Tôm hùm Úc được coi là một trong những loại tôm hùm ngon nhất thế giới. Loại tôm này được tìm thấy nhiều nhất ở ngoài khơi vùng biển thuộc vùng thềm lục địa Tây Úc. Ảnh: Facebook Khoảng 4-5 năm trước, tôm hùm Úc về Việt Nam có giá khá đắt từ 1,9-3 triệu đồng/kg (loại đông lạnh). Ảnh: Winmart Do đặc tính nuôi trồng và đánh bắt ngoài tự nhiên nên tôm hùm Úc có giá trị cao. Ảnh: Facebook Trước đây, Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của ngành công nghiệp khai thác tôm hùm tại Úc. Ảnh: Facebook Tuy nhiên, do các hạn chế xuất khẩu từ Trung Quốc vì dịch COVID-19, giá tôm hùm Úc theo đó cũng giảm xuống. Ngành xuất khẩu tôm hùm Úc cũng tìm kiếm các thị trường xuất khẩu khác. Ảnh: Facebook Với các chính sách cắt, giảm thuế nhập khẩu theo Hiệp định EVFTA, người tiêu dùng Việt cũng được tiếp cận mặt hàng tôm hùm Úc với giá tốt nhất. Ảnh: Facebook Video: Tôm hùm giá rẻ chỉ 150 ngàn 1 con và sự thật là.... Nguồn: VTV24

