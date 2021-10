Sự thật về loại tôm hùm chỉ từ 20.000 đồng/con bán đầy chợ

Tôm hùm vốn được coi là loại hải sản có giá đắt đỏ. Thông thường, để thưởng thức 1kg tôm hùm khách hàng phải chi ra số tiền không hề nhỏ. Tuy nhiên, trên chợ mạng xuất hiện nhiều bài đăng bán tôm hùm với giá rẻ chưa từng thấy, chỉ từ 20-39.000 đồng/con. Ảnh chụp màn hình Theo quảng cáo của người bán, tôm hùm rẻ hơn tôm sú. Tôm này là tôm yếu dập đá nhưng thịt vẫn đảm bảo tươi ngon, ngọt. Ảnh chụp màn hình Khi được hỏi về mức giá "siêu rẻ" này, tiểu thương cho biết đây là loại tôm hùm mini, ngộp bể nên có giá rẻ. Ảnh: Facebook Không chỉ tôm hùm mini, tôm hùm loại to khoảng 3-5 lạng/con cũng được rao bán với giá chỉ từ 350.000 đồng/kg. Thậm chí, có người rao giá sỉ chỉ gần 200.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Trong khi đó, tại một số cửa hàng hải tươi sống tại Hà Nội và TP HCM, tôm hùm xanh sống có giá từ 660.000 - 750.000 đồng/kg loại 3-4con/kg. Ảnh: Haisanbaba Chủ một cửa hàng hải sản tại Hà Nội cho rằng tôm hùm giá rẻ đang bán đầy chợ mạng có thể là tôm hùm chết do mưa bão, chất lượng kém. Ảnh: Facebook Chia sẻ trên Dân Việt, anh Bùi Văn Bình (trú tại Sông Cầu, Phú Yên) cho biết, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, gần 1 tuần nay xảy ra tình trạng tôm hùm chết hàng loạt. Ảnh: Facebook Theo anh Bình, tôm hùm sống giá cả triệu đồng, giờ mưa bão bị chết, thương lái trả 70.000-80.000 đồng/kg cả tôm bông lẫn tôm xanh. Ảnh: Facebook Chị Hoa (một khách hàng thường xuyên mua tôm hùm) nhận định, nhiều khả năng lượng tôm hùm chết do mưa lũ đã được các thương lái thu gom và bán ra thị trường với giá rẻ những ngày gần đây. Ảnh: Facebook Do đó, khi mua tôm hùm, người tiêu dùng cần lựa chọn những địa chỉ uy tín để tránh mua phải hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: Facebook Video: Tôm hùm giá rẻ chỉ 150 ngàn 1 con và sự thật là...Nguồn: VTV24

