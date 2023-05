Tò mò loại dừa đặc sản 200.000 đồng/quả vẫn “cháy” hàng

Bên cạnh dừa xiêm có giá dao động từ 5.000 - 20.000 đồng/quả (tuỳ loại), trên thị trường còn xuất hiện dừa sáp đắt hơn hàng chục lần. Ảnh: Facebook Theo đó, dừa sáp có giá bán dao động từ 130.000 - 200.000 đồng/quả nhưng vẫn không đủ bán. Ảnh: Dacsanmientay Đây là giống dừa đặc sản tại Trà Vinh. Với điều kiện khí hậu, đất đai đặc trưng, Trà Vinh là vùng đất duy nhất có thể trồng được giống dừa sáp này tại Việt Nam. Ảnh: Facebook Do đó, lượng dừa sáp rất ít. Người trồng cho biết, thông thường, mỗi cây dừa sáp chỉ cho khoảng 30-40% trái là có sáp. Ảnh: Vnexpress Mỗi một buồng sẽ chỉ có khoảng 2-3 quả là dừa sáp, còn lại là dừa khô. Thậm chí, có những buồng không có một quả dừa sáp nào. Ảnh: Báo Cần Thơ Một số thương lái cho biết, số lượng dừa sáp ít nên tình trạng “cháy” hàng xảy ra thường xuyên, có khách phải đợi đến vài ngày mới có hàng. Ảnh: Dacsanmientay Giá dừa sáp tuỳ theo từng size quả. Quả nhỏ 500-600 gram giá chỉ dao động từ 90.000 – 100.000 đồng/quả. Trong khi đó, quả to hơn (2-3kg) giá từ 140.000 đồng trở lên. Ảnh: Facebook Dừa sáp nhẹ hơn dừa thường, do cơm đầy và nước keo, ít nước dừa nên nó sẽ nhẹ hơn. Ảnh: FacebookDừa sáp Trà Vinh có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, lạ miệng, trong đó món dừa dầm trái cây được nhiều người yêu thích nhất. Ảnh: Facebook Một ưu điểm nữa của dừa sáp Trà Vinh là có quanh năm, khách hàng có thể mua bất cứ thời điểm nào trong năm. Ảnh: Facebook Video: Doanh nhân Bỉ xây dựng sự nghiệp nhờ nước dừa Bến Tre. Nguồn: VTV24

Bên cạnh dừa xiêm có giá dao động từ 5.000 - 20.000 đồng/quả (tuỳ loại), trên thị trường còn xuất hiện dừa sáp đắt hơn hàng chục lần. Ảnh: Facebook Theo đó, dừa sáp có giá bán dao động từ 130.000 - 200.000 đồng/quả nhưng vẫn không đủ bán. Ảnh: Dacsanmientay Đây là giống dừa đặc sản tại Trà Vinh. Với điều kiện khí hậu, đất đai đặc trưng, Trà Vinh là vùng đất duy nhất có thể trồng được giống dừa sáp này tại Việt Nam. Ảnh: Facebook Do đó, lượng dừa sáp rất ít. Người trồng cho biết, thông thường, mỗi cây dừa sáp chỉ cho khoảng 30-40% trái là có sáp. Ảnh: Vnexpress Mỗi một buồng sẽ chỉ có khoảng 2-3 quả là dừa sáp, còn lại là dừa khô. Thậm chí, có những buồng không có một quả dừa sáp nào. Ảnh: Báo Cần Thơ Một số thương lái cho biết, số lượng dừa sáp ít nên tình trạng “cháy” hàng xảy ra thường xuyên, có khách phải đợi đến vài ngày mới có hàng. Ảnh: Dacsanmientay Giá dừa sáp tuỳ theo từng size quả. Quả nhỏ 500-600 gram giá chỉ dao động từ 90.000 – 100.000 đồng/quả. Trong khi đó, quả to hơn (2-3kg) giá từ 140.000 đồng trở lên. Ảnh: Facebook Dừa sáp nhẹ hơn dừa thường, do cơm đầy và nước keo, ít nước dừa nên nó sẽ nhẹ hơn. Ảnh: Facebook Dừa sáp Trà Vinh có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon, lạ miệng, trong đó món dừa dầm trái cây được nhiều người yêu thích nhất. Ảnh: Facebook Một ưu điểm nữa của dừa sáp Trà Vinh là có quanh năm, khách hàng có thể mua bất cứ thời điểm nào trong năm. Ảnh: Facebook Video: Doanh nhân Bỉ xây dựng sự nghiệp nhờ nước dừa Bến Tre. Nguồn: VTV24