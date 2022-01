Độc đáo nghề đẽo cùi dừa làm mứt “hốt bạc” ngày cận Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, điểm bán cùi dừa làm mứt Tết của chị Nụ nằm trên đường Phú Minh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội làm việc hết công suất cũng không kịp đáp ứng nhu cầu khách hàng. Dừa của cơ sở này chủ yếu được nhập từ Bến Tre về. Theo chủ cơ sở, những ngày giáp Tết do nhu cầu khách hàng mua cùi dừa làm mứt tăng cao nên nhân công thuê làm việc từ sáng sớm cho đến đêm mới nghỉ. Cơ sở này chuyên đổ buôn cho các cửa hàng dừa hoặc một số đầu mối làm mứt dừa bán online. Giá bán buôn cùi dừa non dao động khoảng 57.000 đồng/kg; cùi dừa bánh tẻ nạo sợi sẵn khoảng 50.000 đồng/kg. Còn giá bán lẻ khoảng 65.000 đồng/kg cùi dừa non. Bán quả, thì có giá khác. Những ngày giáp Tết, số lượng đơn hàng được chủ cơ sở "chốt" liên tục. Dừa làm mứt là loại dừa non, dừa bánh tẻ vừa mềm vừa dễ làm mứt. Ban đầu, trái dừa non được chặt bỏ đi lớp vỏ dày bên ngoài. Sau khi dừa được gọt vỏ sẽ được chắt lấy nước. Nước dừa được bán với giá 20.000 đồng/lít. Phần cùi dừa sau khi lột vỏ được đem đi rửa bằng nước sạch. Cùi dừa được rửa sạch sẽ trước khi nạo và bán cho khách hàng. Có khách hàng mua cùi dừa nạo sẵn, có người thích mua cùi dừa nguyên quả về tự cắt, nạo theo ý mình. Chiếc máy nạo dừa để cho ra sợi đẹp mắt. Phần vỏ dừa không sử dụng đến được đóng bao tải bỏ đi. Mứt dừa là loại phổ biến nhất và được làm nhiều nhất. Nhiều người cho rằng, việc tự làm mứt Tết tuy có mất công nhưng đổi lại cảm thấy an tâm hơn vì không sử dụng thuốc, hóa chất độc hại.

