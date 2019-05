TNS Holdings đạt doanh thu Quý 1/2019 109 tỷ đồng

Lợi nhuận tăng 60% so với cùng kỳ 2018

Kết quả kinh doanh của TNS Holdings (mã cổ phiếu TN1) ghi nhận doanh thu Quý 1/2019 đạt 109.8 tỷ đồng, bằng 21% doanh thu cả năm 2017 (517.4 tỷ đồng), tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi giá vốn hàng bán chỉ tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018 đã dẫn tới lợi nhuận gộp của đơn vị này tăng mạnh, đạt 43 tỷ đồng (tăng 58% so với quý 1/2018). Trong kỳ, các khoản chi phí của TNS Holdings cũng tăng 29%, nhưng kết quả LNST vẫn đạt 26 tỷ đồng tăng 60% so với quý 1/2018.

Được biết, năm 2019, TNS Holdings đề xuất kế hoạch doanh thu thuần 681 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 84 tỷ đồng. Như vậy kết thúc quý 1/2019 công ty mới hoàn thành được 16% mục tiêu về doanh thu nhưng đã đạt được 30% mục tiêu về lợi nhuận.

TNS Holdings luôn tích cực ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành tòa nhà.

Nhiều triển vọng cho ngành quản lý vận hành bất động sản

Triển vọng kinh doanh của TNS Holdings được nhận định là rất khả quan khi nhu cầu về dịch vụ quản lý bất động sản luôn hiện hữu. Theo Thông tư 02, khi các dự án bất động sản đi vào vận hành, các chủ đầu tư, cư dân, khách thuê văn phòng luôn luôn cần các đơn vị vận hành quản lý chuyên nghiệp, cung cấp dịch vụ trọn gói và để đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan quản lý. Nhu cầu này luôn luôn hiện hữu trong suốt vòng đời hoạt động của một dự án mà ít bị ảnh hưởng bởi thị trường bất động sản. Đây là một thuận lợi cho TNS Holdings và các công ty trong ngành khi quy mô thị trường không bị giảm đi theo chu kỳ kình tế hoặc chu kỳ của ngành Bất động sản.