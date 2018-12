TNR Goldmark City tặng quà đi bão cực khủng

“Checkin hôm nay – Nhận ngay iPhone XS Max”

Bộ quà đi bão TNR Goldmark City dành cho các cổ động viên gồm 5 món là cờ, kèn, băng đô, sticker và bóng đập. Ba địa điểm người hâm mộ có thể nhận bộ quà là cổng trường Đại học Luật Hà Nội (số 87), cổng Đài Truyền hình Việt Nam (số 43) và tòa nhà TNR Tower (số 54) đường Nguyễn Chí Thanh. Thời gianphát từ 17:30 đến 18:30 ngày 15/12/2018.

Để nhận được món quà này, cổ động viên chỉ cần check in ảnh tòa nhà TNR Tower 54A Nguyễn Chí Thanh – địa điểm từng được nhiều người biết đến với tấm quốc kỳ khổng lồ tiếp lửa cho đội tuyển được làm từ hơn 44.000 chiếc đèn LED và đăng trên trang Facebook cá nhân kèm bộ hashtag:

#TNR_Goldmark_City #TNR_Tower_Nguyen_Chi_Thanh

Dịp này, ngoài quốc kỳ khổng lồ bằng đèn LED, TNR Tower cũng sẽ được trang trí với nhiều hình ảnh cổ vũ sinh động khác như hình ảnh huấn luyện viên Park-Hang-seo, thủ thành Đặng Văn Lâm, cầu thủ Quang Hải, Công Phượng,… để giúp người hâm mộ có được những bức ảnh “check in” đẹp nhất.

Ngoài ra, khi share post về chương trình này từ trang fanpage https://www.facebook.com/goldmarkcity hoặc fanpage https://www.facebook.com/tnlleasing/ người hâm mộ có cơ hội dành được giải thưởng đặc biệt là một chiếc iPhone Xs Max dành cho Facebooker có bài đăng với số lượng SHARE nhiều nhất; giải nhì là voucher nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại Ana Mandara Huế Beach Resort & Spa.

Chương trình kéo dài đến 09:00 ngày 16/12/2018 và sẽ tiến hành trao giải vào ngày 21/12/2018.

“CHECK IN HÔM NAY– NHẬN NGAY IPHONE Xs MAX CÙNG TNR TOWER” xem tại link Chi tiết Thể lệ chương trình” xem tại link http://goldmarkcity-tnr.com.vn/thong-bao-to-chuc-cuoc-thi-checkin-hom-nay-nhan-ngay-iphone-xs-max-cung-tnr-tower.html

Khám phá TNR Goldmark City và kỷ lục Việt Nam

TNR Goldmark City là tổ hợp căn hộ nổi bật ở khu vực phía Tây Hà Nội với kỷ lục Guiness “Tổ hợp căn hộ có nhiều quảng trường nhất Việt Nam”. Dự án với 4 quảng trường rộng lớn với tên gọi Ruby, Saphire, Nước và Ánh sáng. Các quảng trường sử dụng gốm làm vật liệu trang trí độc đáo, từ tháp cây đón nắng, thác nước, bồn hoa đều được lát gốm tinh xảo cùng các hàng cây rợp bóng mát.

Bao quanh dự án là hệ thống giao thông thuận tiện với trục đường sắt trên cao, tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch - Hoàng Quốc Việt kéo dài rộng hơn 40m2. Từ dự án, cư dân dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố và ra ngoại thành.

Ngoài ra, dự án còn sử dụng hệ thống an ninh với 3 lớp đảm bảo an toàn: bảo vệ ngay tại các cửa ra vào sảnh chung cư, hệ thống camera đến từng sảnh hành lang căn hộ, khóa từ Hafele an toàn. Bãi đỗ xe thông minh báo chỗ trống, bảo vệ chung tại các quảng trường, hầm để xe để đảm bảo an ninh toàn khu, đảm bảo cuộc sống cho cư dân.

Chủ đầu tư còn chú trọng hệ thống cây xanh tầng cao và tầng thấp, cây thân gỗ và cây thân cỏ đan xen hợp lý cùng hàng chục loại hoa để tạo cảnh quan xanh cho dự án.

Nhờ đó, cư dân sống tại TNR Goldmark City được hưởng một loạt các tiện ích miễn phí như tổ hợp 4 quảng trường lớn xanh mát rợp bóng cây, hệ thống 4 sky garden trên gác mái phân khu Sapphire với không gian trong lành.

Với diện tích 12ha, chủ đầu tư dự án Goldmark City dành tới 2ha để phát triển hệ thống trường liên cấp hiện đại gồm 5 trường mầm non nội khu và một trường quốc tế liên cấp. Dự án còn có hệ thống 2 bể bơi trong nhà và 2 bể bơi ngoài trời tiêu chuẩn quốc tế cùng 4 sân chơi sáng tạo dành riêng cho trẻ em. Hệ thống siêu thị tiện ích, cửa hàng tiện lợi thuận tiện cho việc mua sắm của cư dân.

Trong tháng 12 này, khách hàng khi mua dự án TNR GoldMark City cũng nhận được những phần quà cực kỳ hấp dẫn: 01 chỉ vàng; quà tân gia lên tới 300 triệu đồng; voucher nghỉ dưỡng 3N2Đ đón Giáng sinh và Năm mới tại Resort 5* Ana Mandra Huế cho cả gia đình.