Tình cảnh éo le của vợ cũ trùm bất động sản Anh

Vợ cũ của ông trùm bất động sản London Robert Tchenguiz, bà Heather Bird đã khiến nhiều người ngã ngửa khi tiết lộ rằng bà đang sinh sống trong một căn phòng nhỏ thuộc dinh thự tại khu Knightsbridge, nơi chồng cũ của bà đang sinh sống cùng người tình 27 tuổi đến từ Ba Lan, người mẫu Julia Dybowska.



Vợ chồng nhà Robert thuở còn mặn nồng.

Vào thời kỳ đỉnh cao, Robert Tchenguiz từng sở hữu khối tài sản gần 6 tỷ USD. Vào lúc đó, thế giới của Heather tràn ngập màu hồng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ rạn nứt chỉ 3 năm sau kết hôn.

Tuy nhiên, họ vẫn giữ liên lạc vì lợi ích của các con. Sau khi ly hôn, bà Heather đã chuyển đến sống cùng mẹ đẻ ở Battersea. Đến cuối năm 2017, Robert bất ngờ đề nghị vợ cũ quay lại sống chung ở căn nhà trước đây. Bà đã đồng ý và nói rằng đó là "sự lựa chọn duy nhất" lúc bấy giờ.

Do vẫn bị phụ thuộc phần lớn tài chính vào chồng cũ, Heather không còn cách nào khác ngoài việc chịu tình cảnh éo le là chuyển về sống chung với chồng cũ và người tình trẻ quyến rũ của anh ta.

Trong một bộ phim tài liệu của BBC mang tên "The Rise and Fall of a Playboy Billionaire" phát hành vào mùa hè năm ngoái, Heather đã đưa phóng viên tới tham quan chốn dung thân khiêm tốn của mình.

Căn phòng nhỏ của cô nằm liền kề với một căn phòng khác, nơi các con của cô đang chơi đùa. Trong khi Heather ở tầng 1 thì chồng cũ và tình nhân ở tầng 4 của dinh thự.

Heather cho biết: "Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận bởi vì tôi không có quyền chọn phòng cho mình và các con. Tôi thường nấu ăn và dùng bữa ngay tại phòng của mình. Ở đây, tôi có một cái tủ lạnh mini và một ấm đun nước”.

Heather chia sẻ với phóng viên căn phòng đơn sơ của mình.

Heather cho biết thêm, từ khi chuyển về ở tại căn dinh thự này, bà có thể nhìn thấy các con mỗi ngày, thậm chí bà còn đi du lịch cùng chồng cũ và nhân tình của chồng .

Bà còn tiết lộ, vào thời điểm hai người chia tay, các luật sư đã khuyên bà không nên nhận phần tài sản trị giá 13 triệu USD.