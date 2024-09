Tiềm lực "ông lớn" Golden Gate muốn mở chuỗi phở trên đất Mỹ

Phái đoàn Thương mại Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vừa có chuyến thăm đến trụ sở chính của Tập đoàn Golden Gate (Golden Gate Group) tại Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.



Chuyến thăm đã mở ra những cơ hội mới về phạm vi hợp tác thương mại giữa hai bên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy xuất nhập khẩu trong tương lai. Trước đó, doanh nghiệp từng ấp ủ việc mở chuỗi cửa hàng phở ở các thị trường ngoài Việt Nam, do nhận thấy nhu cầu được trải nghiệm của người tiêu dùng quốc tế tăng lên.

Nhà hàng Kichi Kichi của Golden Gate.

Về Golden Gate Group, theo tìm hiểu, trước đây, doanh nghiệp này là Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại Cổng Vàng, được thành lập vào năm 2008 bởi ba doanh nhân người Việt: ông Đào Thế Vinh, ông Nguyễn Xuân Tường và ông Trần Việt Trung.

Tính đến cuối năm 2022, cơ cấu cổ đông công ty gồm: CTCP Golden Gate Partners là cổ đông lớn nhất của Golden Gate, nắm giữ 43,88% vốn điều lệ, tương đương 3,37 triệu cổ phần; ông Đào Thế Vinh, ông Nguyễn Xuân Tường và ông Trần Việt Trung - cổ đông sáng lập của Golden Gate, đồng thời cũng là cổ đông của Golden Gate Partners - lần lượt nắm giữ 400.537 cổ phần (5,21%); 235.439 cổ phần (3,06%) và 176.020 cổ phần (2,29%).

Tại ngày 31/12/2022, nhóm 3 nhà đầu tư ngoại gồm Seletar Investments Pte Ltd (quỹ đầu tư có liên quan đến Temasek Holdings), SeaTown Private Capital Master Fund và Periwinkle Pte Ltd sở hữu tổng cộng 35,67% vốn điều lệ của Golden Gate, tương đương 2,74 triệu cổ phần. Nhóm này đã mua cổ phần từ Prosperity Food Concepts Pte Ltd, ông Trần Việt Trung và ông Nguyễn Xuân Tường vào tháng 3/2022. Cụ thể, Seletar Investments Pte Ltd đã mua 1,54 triệu cổ phần, SeaTown Private Capital Master Fund mua 768.431 cổ phần và Periwinkle Pte Ltd mua 436.358 cổ phần.

Giá trị của thương vụ không được công bố, nhưng theo chứng thư thẩm định giá ngày 30/8/2021, giá trị một cổ phần của Golden Gate được định giá là 1.953.359 đồng, tương đương vốn hóa 14.845 tỷ đồng (khoảng 650 triệu USD). Theo mức định giá này, nhóm ba nhà đầu tư có thể đã chi khoảng 234 triệu USD cho thương vụ M&A gần 36% cổ phần của Golden Gate.

Golden Gate là một tên tuổi lớn trong ngành F&B với nhiều chuỗi nhà hàng nổi tiếng như Vuvuzela, Sumo BBQ, Kichi Kichi, và Gogi House. Theo đánh giá của Dcorp, Golden Gate là cái tên đứng đầu trong bảng xếp hạng F&B lớn nhất tại Việt Nam năm 2023, với tổng số hơn 500 nhà hàng trên toàn quốc.

Giai đoạn từ năm 2015 đến 2020, Golden Gate ghi nhận doanh thu tăng trưởng đều đặn từ gần 2.000 tỷ đồng lên hơn 4.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trong giai đoạn này cũng tăng từ 115 tỷ đồng lên hơn 300 tỷ đồng. Ty nhiên, sự suy giảm bắt đầu từ năm 2021 khi dịch Covid-19 khiến Golden Gate phải đóng cửa nhiều chuỗi nhà hàng, dẫn đến doanh thu giảm 27,2% xuống còn 3.318 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên doanh nghiệp này báo lỗ sau thuế lên tới 430,6 tỷ đồng.