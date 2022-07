Thiết kế nhà ga T3 Tân Sơn Nhất vừa phê duyệt có gì độc đáo?

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa hoàn thiện, phê duyệt thiết kế nhà ga hành khách T3 Tân Sơn Nhất. Theo đó, Hội đồng thẩm định đã lựa chọn kiến trúc nhà ga T3 Tân Sơn Nhất từ ý tưởng tà áo dài truyền thống. Nhà ga mới sẽ có mái cong kéo dài từ ga đến vườn trung tâm của công trình phức hợp thương mại - văn phòng, gợi nhớ đường nét mềm mại của tà áo dài Việt Nam. Điểm nhấn của nhà ga T3 là khu phức hợp thương mại - văn phòng thiết kế tích hợp các yếu tố tự nhiên. Không gian nhà ga sẽ được bố trí cây xanh và hệ thống thông gió, lấy sáng tự nhiên, kết hợp với công viên... Các lớp mái khác nhau lên xuống, đan xen tạo sự đa dạng trong các góc nhìn và mang ánh sáng tự nhiên vào bên trong. Khu vực máy bay dừng đỗ đón khách lên tàu của nhà ga T3 Tân Sơn Nhất có ống thang hiện đại. Khoảng cách giữa các máy bay dừng đỗ của nhà ga T3 được phân chia theo tiêu chuẩn hàng không quốc tế. Khu vực sảnh đến. Khu vực soi chiếu an ninh nhà ga T3. Khu vực chờ lên máy bay sở hữu không gian thoáng mát. Trong nhà ga T3 có cây xanh tạo cảnh quan đẹp mắt. Theo ACV, kiến trúc nhà ga T3 đáp ứng các tiêu chuẩn sân bay theo quy định quốc tế về an toàn, tính linh hoạt, an ninh và chất lượng dịch vụ; đảm bảo di chuyển thuận tiện cho hành khách, khách tiếp cận với nhiều tiện nghi và khu mua sắm. Dự kiến, nhà ga hành khách T3 sân bay Tân Sơn Nhất có công suất 20 triệu hành khách/năm. Nguồn ảnh: ACV Video: Nga phát triển sát thủ tàu sân bay.

