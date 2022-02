Thích mắt ngắm bonsai "độc lạ" trĩu quả

Một trong những loại bonsai quả thu hút khách hàng Tết Nhâm Dần 2022 là đu đủ. Ảnh: Người lao động Mỗi chậu đu đủ bonsai với nhiều thế khác nhau được tung ra thị trường với giá từ 2 - 15 triệu đồng. Ảnh: Báo tin tuc Theo chủ vườn, để có một gốc đu đủ bonsai trĩu quả phải mất ít nhất 7 tháng chăm sóc, uốn thế. Ảnh: Báo tin tức Một chậu đu đủ bonsai được đánh giá là đẹp phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Dáng cây, đầy đủ quả to, quả nhỏ, hoa và lộc. Ảnh: Người lao động Cây đu đủ tượng trưng cho sự no đủ, sum vầy, bền vững nên được nhiều khách hàng săn đón về trưng Tết. Ảnh: Kinhtedothi Thị trường cây cảnh Tết năm nay cũng sôi động với các loại nho kiểng. Ảnh: Youtube Trung bình, mỗi chậu nho cảnh chi chít quả có giá từ 300.000 - 1,5 triệu đồng. Ảnh: Báo khánh hoà Những cây nho lớn, nhiều năm, thế dáng độc đáo phục vụ người sành chơi có giá vài triệu đồng. Ảnh: VOV Quất lục bình cao 4 m giá vài chục triệu đồng được nhiều đại gia săn đón trong dịp Tết. Ảnh: Người lao động Không chỉ được gò dáng đẹp mắt, quất lục bình còn có đầy đủ cả lá xanh, lộc non và sai trĩu quả. Ảnh: Người lao động Những chậu bưởi sai trĩu, lên tới hàng trăm quả cũng là loại cây cảnh được nhiều người tìm mua chơi Tết. Ảnh: Nhadautu Giá những cây bưởi độc đáo này lên tới hàng chục triệu đồng. Ảnh: Nhadautu Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24

Một trong những loại bonsai quả thu hút khách hàng Tết Nhâm Dần 2022 là đu đủ. Ảnh: Người lao động Mỗi chậu đu đủ bonsai với nhiều thế khác nhau được tung ra thị trường với giá từ 2 - 15 triệu đồng. Ảnh: Báo tin tuc Theo chủ vườn, để có một gốc đu đủ bonsai trĩu quả phải mất ít nhất 7 tháng chăm sóc, uốn thế. Ảnh: Báo tin tức Một chậu đu đủ bonsai được đánh giá là đẹp phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Dáng cây, đầy đủ quả to, quả nhỏ, hoa và lộc. Ảnh: Người lao động Cây đu đủ tượng trưng cho sự no đủ, sum vầy, bền vững nên được nhiều khách hàng săn đón về trưng Tết. Ảnh: Kinhtedothi Thị trường cây cảnh Tết năm nay cũng sôi động với các loại nho kiểng. Ảnh: Youtube Trung bình, mỗi chậu nho cảnh chi chít quả có giá từ 300.000 - 1,5 triệu đồng. Ảnh: Báo khánh hoà Những cây nho lớn, nhiều năm, thế dáng độc đáo phục vụ người sành chơi có giá vài triệu đồng. Ảnh: VOV Quất lục bình cao 4 m giá vài chục triệu đồng được nhiều đại gia săn đón trong dịp Tết. Ảnh: Người lao động Không chỉ được gò dáng đẹp mắt, quất lục bình còn có đầy đủ cả lá xanh, lộc non và sai trĩu quả. Ảnh: Người lao động Những chậu bưởi sai trĩu, lên tới hàng trăm quả cũng là loại cây cảnh được nhiều người tìm mua chơi Tết. Ảnh: Nhadautu Giá những cây bưởi độc đáo này lên tới hàng chục triệu đồng. Ảnh: Nhadautu Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi tết. Nguồn: VTV24