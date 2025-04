Tận thấy loại gỗ quý “hơn vàng ròng”, có tiền không mua được

Bách vàng (Callitropsis vietnamensis), hay còn gọi hoàng đàn vàng Việt Nam, là loài cây quý hiếm bậc nhất thế giới, chỉ được tìm thấy ở hai quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Internet Loài cây này được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 10/1999 tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. So phân bố hạn hẹp và tình trạng suy giảm số lượng cá thể nghiêm trọng, bách vàng được đưa vào Sách Đỏ của IUCN, được phân loại là loài cực kỳ nguy cấp. Ảnh: The Gymnosperm Database/C.J. Earle Ước tính, hiện số lượng bách vàng còn sót lại chỉ khoảng 1.000 cá thể trong môi trường hoang đã. Ảnh: Internet Tại Việt Nam, ngoài Hà Giang, bách vàng còn được tìm thấy ở Cao Bằng và Tuyên Quang. Ở Trung Quốc, chỉ một cá thể duy nhất được tìm thấy tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Mulun, Quảng Tây vào năm 2012. Ảnh: Internet Cây bách vàng Việt Nam cao từ 10-15 mét, thân thẳng, vỏ màu nâu đỏ hoặc nâu xám. Ảnh: Brewbooks/CC-BY-SA-4. Một trong những đặc điểm độc đáo của bách vàng là sự xuất hiện của hai dạng lá khác nhau trên cùng một cây. Ngoài lá hình vảy dẹt, nhọn, mọc xen kẽ, còn có lá kim dài, dẹt, xếp thành vòng bốn lá. Ảnh: WikiGỗ bách vàng được đánh giá cao bởi thớ mịn, cứng chắc, mùi thơm đặc trưng và khả năng chống mối mọt tự nhiên. Ảnh: Internet Những đặc tính độc đáo này đã khiến bách vàng trở thành loại gỗ quý hiếm, được ví như "vàng ròng của rừng xanh". Ảnh: Gỗ Đông Á Đáng tiếc, bách vàng Việt Nam đang trên bờ vực tuyệt chủng. Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng khai thác gỗ trái phép, bởi giá trị thương mại của gỗ bách vàng liên tục tăng cao. Ảnh: Internet Ngoài ra, các hoạt động phá rừng, mở rộng nông nghiệp và phát triển hạ tầng cũng làm thu hẹp môi trường sống của loài cây này. Ảnh: Internet

Bách vàng (Callitropsis vietnamensis), hay còn gọi hoàng đàn vàng Việt Nam, là loài cây quý hiếm bậc nhất thế giới, chỉ được tìm thấy ở hai quốc gia, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Internet Loài cây này được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 10/1999 tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. So phân bố hạn hẹp và tình trạng suy giảm số lượng cá thể nghiêm trọng, bách vàng được đưa vào Sách Đỏ của IUCN, được phân loại là loài cực kỳ nguy cấp. Ảnh: The Gymnosperm Database/C.J. Earle Ước tính, hiện số lượng bách vàng còn sót lại chỉ khoảng 1.000 cá thể trong môi trường hoang đã. Ảnh: Internet Tại Việt Nam, ngoài Hà Giang, bách vàng còn được tìm thấy ở Cao Bằng và Tuyên Quang. Ở Trung Quốc, chỉ một cá thể duy nhất được tìm thấy tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Mulun, Quảng Tây vào năm 2012. Ảnh: Internet Cây bách vàng Việt Nam cao từ 10-15 mét, thân thẳng, vỏ màu nâu đỏ hoặc nâu xám. Ảnh: Brewbooks/CC-BY-SA-4. Một trong những đặc điểm độc đáo của bách vàng là sự xuất hiện của hai dạng lá khác nhau trên cùng một cây. Ngoài lá hình vảy dẹt, nhọn, mọc xen kẽ, còn có lá kim dài, dẹt, xếp thành vòng bốn lá. Ảnh: Wiki Gỗ bách vàng được đánh giá cao bởi thớ mịn, cứng chắc, mùi thơm đặc trưng và khả năng chống mối mọt tự nhiên. Ảnh: Internet Những đặc tính độc đáo này đã khiến bách vàng trở thành loại gỗ quý hiếm, được ví như "vàng ròng của rừng xanh". Ảnh: Gỗ Đông Á Đáng tiếc, bách vàng Việt Nam đang trên bờ vực tuyệt chủng. Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng khai thác gỗ trái phép, bởi giá trị thương mại của gỗ bách vàng liên tục tăng cao. Ảnh: Internet Ngoài ra, các hoạt động phá rừng, mở rộng nông nghiệp và phát triển hạ tầng cũng làm thu hẹp môi trường sống của loài cây này. Ảnh: Internet