Thị trường hoa cận Tết Quý Mão: Giá tăng nhẹ so với năm trước

Phường Vạn Phúc, quận Hà Đông đã tổ chức chợ hoa Xuân từ đầu tháng 1/2023. Tuy giá cả có phần thấp hơn các chợ hoa tại trung tâm Hà Nội, nhưng sức mua đã không còn mạnh như năm trước. Không chỉ có đào, quất, lan, mà chợ hoa Vạn Phúc vẫn bày bán rất nhiều loại hoa, cây cảnh khác.



Đặc biệt, nếu ai thích chơi hoa thanh liễu, mọi năm chỉ có cành, năm nay thị trường đã có cây nhỏ mini, với 2 loại hoa tím đỏ và trắng. Cây hoa thanh liêu cũng lần đầu tiên có mặt trên thị trường Tết tại Hà Nội. Giá từ 170.000 - 200.000/cây. Thị trường lan hồ điệp phong phú, đa dạng về màu sắc. Giá dao động từ 170.000 - 220.000 đồng/cành tùy kích cỡ, kiểu dáng. Địa lan màu xanh ngọc năm trước mới có, nhưng cành thẳng, năm nay có loại cành rủ. Một chậu hoa hồ điệp loại lớn có giá trung bình khoảng 6 - 9 triệu đồng Năm nay, lượng lan hồ điệp được các doanh nghiệp mua để làm quà có phần gia tăng hơn so với năm ngoái. Các chậu hoa, ngoài sử dụng chất liệu gốm, nhựa, năm nay khá nhiều hàng hoa, cây cảnh sử dụng chất liệu gỗ lũa, thiên về tự nhiên. Một số loại cây cảnh khác ít phổ biến hơn như mai đỏ Nhật Bản có giá khoảng 500.000 - 600.000 đồng/cây. Hoa mai đỏ Nhật Bản được chủ cửa hàng cho biết là sống lâu, bền hơn các loại đào thường thấy của Việt Nam. Với kiểu dáng nhỏ, Hoa mai đỏ Nhật Bản khá phù hợp để bày trên bàn trà. Quất cảnh nhỏ, gọn hiện có giá 140.000 - 160.000 đồng/chậu Các chậu hoa, ngoài sử dụng chất liệu gốm, nhựa, năm nay khá nhiều hàng hoa, cây cảnh sử dụng chất liệu gỗ lũa, thiên về tự nhiên. Cây kim ngân lượng có giá rơi vào khoảng 140.000 - 160.000 đồng/cây. Hoa nến có mức giá dao động từ 160.000 - 190.000 đồng. Các chậu quất có giá đắt hơn so với năm ngoái, chênh lệch từ 200 - 300 nghìn đồng. Để thu hút khách mua sắm, các nhà vườn năm nay cũng đổi mới, lai tạo hoa ra khá nhiều màu sắc khác nhau. Theo ghi nhận của phóng viên, các loại hoa phong lan, quất, đào cơ bản giữ giá so với năm trước, tuy có mức tăng nhẹ khoảng 5 - 10%, chủ yếu do chi phí chăm bón, giá cước vận tải tăng. Theo đó, gia cây, hoa Tết Quý Mão vẫn phù hợp với nhiều người, đa dạng từ quất, đào, hoa lan, cây cảnh, cây thế.

