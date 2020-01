Thi “chui” Miss Global Her Beauty có MC Ốc Thanh Vân: “Trùm sò” là ai?

Dư luận đang đặc biệt chú ý đến thông tin cuộc thi “chui” chung kết hoa hậu “Miss Global Her Beauty” diễn ra ngày 5/1 tại khách sạn Crowne Plaza (Hà Nội) với sự tham gia của 30 thí sinh.



Đáng chú ý về phía thành phần ban giám khảo được giới thiệu có rất nhiều người nổi tiếng như: người mẫu Hạ Vy, diễn viên Phan Thanh Huyền, nhà báo Minh Thúy, diễn viên Ốc Thanh Vân, doanh nhân Nguyễn Thu Trang (bà chủ một hãng mỹ phẩm TS Group của lô hàng mỹ phẩm trị giá 11 tỷ đồng nghi không rõ nguồn gốc năm 2017)…

Hình ảnh các thí sinh tại cuộc thi "chui" Miss Global Her Beauty.

Theo tìm hiểu của PV, “Miss Global Her Beauty” là một cuộc thi nhằm PR thương hiệu mỹ phẩm của Việt Beauty, với công ty Global Her Beauty. Công ty Việt Beauty trước đây do bà Nguyễn Thu Trang là Chủ tịch HĐQT. Trong đó, bà Trang nắm giữ tới 60% cổ phần, còn 40% cổ phần do ông Nguyễn Đức Tân là Giám đốc điều hành nắm giữ.

Tuy nhiên, sau lùm xùm kinh doanh lô mỹ phẩm nghi vấn không rõ nguồn gốc giá trị lên đến 11 tỷ đồng vào năm 2017, hiện nay, 97% cổ phần Công ty Việt Beauty đã chuyển cho mẹ bà Trang là bà Nguyễn Thị Chính nắm giữ.

Trở lại với vụ thi "chui" Miss Global Her Beauty, ông Tô Văn Động - Giám Sở VH&TT Hà Nội cho biết, chiều ngày 6/1, Thanh tra của Sở đã mời ban tổ chức cuộc thi hoa hậu "Miss Global Her Beauty" lên làm việc.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật hiện hành, dự kiến ban tổ chức cuộc thi này sẽ bị xử phạt hành chính 49 triệu đồng do tổ chức thi hoa hậu không giấy phép.