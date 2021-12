Thẻ ATM từ tiếp tục lưu hành sau 31/12, dùng thế nào cho an toàn?

Ngày 30/11/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản số 8458/NHNN- TT về việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Theo đó, trong lộ trình chuyển đổi từ thẻ từ sang thẻ chip, không có quy định về việc dừng hoặc từ chối giao dịch thẻ đối với thẻ ATM từ đang lưu hành sau ngày 31/12/2021.

Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng có thông báo rõ ràng tới khách hàng về việc thẻ ATM băng từ (còn thời hạn sử dụng) chưa chuyển đổi sang thẻ chip vẫn có thể sử dụng để thực hiện các giao dịch tại ATM, POS, Internet Banking, Mobile Banking, quầy giao dịch như bình thường sau ngày 31/12/2021.

Thẻ ATM từ tiếp tục được lưu hành sau 31/12/2021. Ảnh minh hoạ

Công nghệ thẻ chip có mức độ bảo mật, tốc độ giao dịch, an toàn cao hơn so với thẻ ATM từ. Trong trường hợp chưa kịp chuyển đồi sang thẻ ATM gắn chip, khách hàng cần lưu ý để sử dụng thẻ ATM từ an toàn nhất.

Bảo mật mã PIN, thông tin thẻ

Với mỗi thẻ ATM khi phát hành, ngân hàng luôn khuyến cáo khách hàng thay đổi mã PIN và bảo mật tối đa nhằm hạn chế những rủi ro. Hãy luôn che bàn phím khi nhập mã PIN mỗi lần thực hiện giao dịch tại cây ATM.

Ngoài ra, không nên đặt mã PIN là những con số có liên quan mật thiết tới chủ thẻ.

Khi thanh toán thẻ, không được để thu ngân, hay bất kỳ ai xung quanh chụp hoặc ghi lại thông tin trên thẻ ATM như số thẻ, ngày hết hạn.

Luôn bảo mật thông tin như số thẻ, mã pin để đảm bảo an toàn. Ảnh minh hoạ

Nắm thông tin báo dư tự động

Khách hàng nên sử dụng dịch vụ thông báo số dư tự động qua SMS và nên thường xuyên kiểm tra tin nhắn để kịp thời, chủ động phát hiện giao dịch bất thường.

Khóa thẻ khi nghi ngờ bị lộ thông tin

Trong trường hợp mất thẻ hoặc nghi ngờ cây ATM vừa giao dịch bị gắn thiết bị theo dõi, ngay lập tức liên hệ với ngân hàng để khóa tài khoản.

Kiềm tra thông tin giao dịch

Đừng quên kiểm tra tất cả các thông tin giao dịch trên hóa đơn trước khi ký xác nhận thanh toán. Tốt hơn hết, hãy giữ lại tất cả các hóa đơn giao dịch để kiểm tra và đối chiếu khi cần thiết. Sử dụng thẻ thanh toán qua Internet

Sử dụng thẻ chip thay cho thẻ từ

Mặc dù thẻ ATM từ vẫn có thể sử dụng bình thường sau ngày 31/12/2021 song người dùng cũng cần cân nhắc tiện ích, tính năng ưu việt, an toàn của thẻ ATM chip nội địa, ưu tiên chuyển sang thẻ chip như khuyến cáo của ngân hàng.

Với thẻ ATM chip , thông tin khách hàng đã được mã hóa sẽ giúp tăng cường tính bảo mật. Chuyển đổi thẻ ATM từ sang thẻ chip giúp hạn chế nguy cơ sao chép, đánh cắp thông tin thẻ để làm thẻ giả rút tiền tại ATM như hiện nay.