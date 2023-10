Tháng 10 nên chú ý cổ phiếu nào?

Kết thúc tháng 9 vừa qua, VN-Index đóng cửa ở mức 1.154,15 điểm, giảm gần 6% bởi nhiều nguyên nhân trong đó có áp lực tỷ giá tăng và động thái phát hành tín phiếu hút bớt thanh khoản dư thừa của Ngân hàng Nhà nước.

Số liệu kinh tế vĩ mô Quý 3 và 9 tháng đầu năm 2023 đã cho thấy xu hướng cải thiện dần nhờ các động lực như sau: Xuất khẩu nhiều tín hiệu phục hồi rõ nét; Vốn FDI tăng cả về vốn đăng ký và giải ngân; Đầu tư công được đẩy mạnh; Lạm phát về cơ bản nằm trong tầm kiểm soát.

Trong tháng 10, thị trường tuy đã giảm mạnh, chưa có dấu hiệu tạo đáy rõ ràng nhưng đà bán đã có dấu hiệu yếu dần. Hiện tại, VN-Index đang giao dịch ở vùng định giá hấp dẫn với P/E là 13x, thấp hơn so với mức trung bình trong 5 năm gần đây.

Theo Agriseco Research, mức định giá trên có thể còn hấp dẫn hơn nữa sau khi kết quả kinh doanh quý 3 các doanh nghiệp được công bố.

Agriseco Research cho rằng nhà đầu tư có thể tích lũy đối với những cổ phiếu đầu ngành, có mức định giá phù hợp và kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trong quý 3 và năm 2023.

Sau quá trình chọn lọc, Agriseco Research đã đưa ra một số mã cổ phiếu tiêu biểu cho danh mục khuyến nghị tháng 10 gồm CTR, DBC, DCM, DHA, HAH và PVS.

Danh mục khuyến nghị tháng 10/2023

Trong đó với Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR), k ỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra cả năm 2023. Với đà tăng trưởng trên 20% trong 8T2023, Agriseco Research kỳ vọng KQKD của CTR sẽ vượt kế hoạch đề ra và lợi nhuận tăng trưởng 15-18% trong bối cảnh câu chuyện chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ và CTR khả năng được hưởng lợi khi Việt Nam bắt đầu triển khai phát triển mạng 5G cuối năm nay.

Mảng TowerCo kỳ vọng giúp cải thiện biên lợi nhuận: Doanh thu năm 2023 dự báo tăng trưởng 20- 30% yoy nhờ số lượng trạm thuê tăng và tỷ lệ dùng chung tăng từ 1.03 lên 1.04. Qua đó, biên lợi nhuận của CTR có thể được cải thiện. Hiện nay, CTR đã trở thành công ty TowerCo lớn nhất cả nước, vượt OCK Towerco với việc sở hữu 5.385 trạm.

Tiến độ các hợp đồng ký mới tại các lĩnh vực Xây dựng tốt: CTR đã ký 1.886 tỷ đồng hợp đồng từ xây dựng mảng B2C và B2B, vượt mức kế hoạch đề ra. Dự kiến mảng xây dựng doanh thu tăng trên 25% yoy trong năm 2023 nhờ các hợp đồng ký mới dự án xây dựng dân dụng tại Myanmar, các dự án nghỉ dưỡng, xây dựng các trường học, đồi trạm biên phòng (36 tỉnh), nhà xưởng DRC (Đà Nẵng).

Mở rộng 5G sẽ là động lực tăng trưởng chính trong dài hạn: Mảng Xây dựng viễn thông và Hạ tầng cho thuê kỳ vọng hưởng lợi nhờ nhu cầu thuê hạ tầng viễn thông và sử dụng Internet tăng khi Chính phủ đẩy mạnh triển khai mạng 5G. Tình hình triển khai 5G đang có các tín hiệu tích cực khi Bộ TTTT dự kiến sẽ cấp tần số thương mại 5G cuối năm 2023. Nếu mạng 5G được triển khai vào cuối năm nay thì đây sẽ là động lực đóng góp giúp cải thiện KQKD của CTR trong dài hạn.

CTR đang có mức định giá hấp dẫn: CTR là một cổ phiếu phù hợp đầu tư trong trung và dài hạn nhờ (1) CTR có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm hơn 20% CAGR trong hơn 10 năm qua về LNST; (2) Duy trì chính sách chi trả cổ tức tiền mặt 10% và cổ phiếu 15 - 20% đều đặn hàng năm. Định giá cổ phiếu đang ở mức khá hấp dẫn khi P/Ef 2023 15,2x, thấp hơn trung bình 3 năm gần nhất.

Với CTCP Tập đoàn Dabaco (DBC), s ản lượng tiêu thụ thịt heo có dấu hiệu tăng trở lại: Trong 9T2023, tổng đàn heo trong nước được cải thiện nhẹ nhờ dịch bệnh được kiểm soát và giá heo có xu hướng phục hồi. Lạm phát hạ nhiệt trên toàn cầu và cũng đang được kiểm soát tốt ở Việt Nam có thể tiếp tục kích thích nhu cầu tiêu thụ heo tiếp tục tăng trong thời gian tới. Cuối năm, gần dịp lễ Tết cũng là thời gian cao điểm tiêu thụ thịt heo và qua đó có thể khiến giá heo tiếp tục cải thiện.

Giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi hạ nhiệt: Giá các loại ngũ cốc, lúa mỳ, ngô, đậu tương đều đang trong xu hướng giảm 20-40% so với mức đỉnh vào giữa năm 2022, đồng thời giảm 15-25% so với cùng kỳ. Theo đánh giá của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc, giá thức ăn chăn nuôi (TACN) sẽ tiếp tục giảm cho đến đầu năm 2024, do các nhà nhập khẩu đã tích cực tích trữ tồn kho ngũ cốc từ đầu năm 2023, trước lo ngại hiện tượng El Nino. Qua đó, các doanh nghiệp chăn nuôi sẽ tiết giảm được chi phí đầu vào và cải thiện biên lợi nhuận.

Kỳ vọng lợi nhuận phục hồi nhờ mảng chăn nuôi tích cực hơn: Mảng kinh doanh cốt lõi của DBC là chăn nuôi kỳ vọng sẽ cải thiện nhờ giá heo hơi có thể tăng giai đoạn cuối năm và giá TACN hạ nhiệt. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đang mạnh mẽ mở rộng công suất với dự án trang trại lợn ở Thanh Hóa sẽ nuôi thêm 5.000 lợn bố mẹ và 1.200 lợn ông bà, nâng công suất sản xuất thịt heo lên 78.000 tấn/ năm (tăng 30% yoy).

Vacxin dịch tả lợn Châu Phi đang hoàn tất các bước kiểm nghiệm để đưa vào sử dụng: Kết quả kiểm nghiệm cho thấy vacxin đạt tiêu chuẩn về vô trùng, an toàn và hiệu lực bảo hộ từ 80 - 100% trên đàn lợn thí nghiệm. Hiện nay vacxin DACOVAC-ASF2 đang được khảo nghiệm để đăng ký lưu hành theo quy định. Phía doanh nghiệp cho biết, dự kiến đầu tháng 11 sẽ hoàn thành các bước kiểm tra thực địa và sớm đưa vào triển khai trên quy mô lớn.

Còn với CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (DCM), n hu cầu nội địa dự báo cải thiện nửa cuối năm 2023: Sản lượng Urê được dự báo cải thiện hơn chủ yếu nhờ nhu cầu vụ Thu Đông và Đông Xuân trong nước tăng trong bối cảnh giá gạo duy trì ở mức cao, thúc đẩy nhu cầu sử dụng phân bón.

Kỳ vọng giá phân bón kỳ vọng đã tạo đáy và hồi phục vào những tháng cuối năm 2023: Giá Urê Thế giới được kỳ vọng hồi phục nửa cuối năm nhờ (1) Nhu cầu phân bón thế giới tăng cao do tính chất mùa cao điểm cuối năm và việc chấm dứt thoả thuận ngũ cốc Biển Đen khiến giá nông sản tăng mạnh hỗ trợ nhu cầu sử dụng phân bón; (2) Nguồn cung khan hiếm vào nửa cuối năm do các thị trường xuất khẩu chính hạn chế xuất khẩu như: Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu ure để đảm bảo an ninh lương thực trong nước từ tháng 09/2023, Nga tiếp tục áp đặt hạn ngạch mới ở mức 16,3 triệu tấn cho xuất khẩu phân bón.

Giá Urê trong nước biến động tương quan với giá Urê Thế giới, do đó kỳ vọng giá Urê trong nước sẽ phục hồi theo xu hướng giá phân bón thế giới trong trong những tháng cuối năm 2023.

Nhà máy Urê hết khấu hao kể từ quý 4.2023 giúp lợi nhuận của DCM được cải thiện từ năm 2024: Năm 2022, chi phí khấu hao nhà máy hàng năm khoảng 1.000 tỷ đồng (khoảng 23% LNST doanh nghiệp). Chi phí khấu hao sẽ giảm đáng kể từ Q4/2023 giúp hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện lợi nhuận kể từ năm 2024.

CTCP Hóa An (DHA) h ưởng lợi nhờ sản lượng tiêu thụ đá xây dựng các dự án đầu tư công trọng điểm tại khu vực miền Nam: Kỳ vọng các mỏ đá của DHA sẽ là nguồn cung cấp đá xây dựng cho dự án sân bay Long Thành. DHA sở hữu 3 mỏ đá ( Tân Cang 3, Thạch Phú 2 và Núi Gió) có vị trí thuận lợi với trữ lượng lớn và thời gian khai thác còn lại nhiều, đặc biệt là mỏ Tân Cang 3 với trữ lượng khai thác còn lại khoảng 9,6 triệu m3, cách sân bay Long Thành chỉ 25km và có chất lượng đá tốt. Đồng thời Mỏ Tân Cang 3 cũng được hưởng lợi trong các cụm mỏ tại do thiếu hụt nguồn cung tại 2 cụm mỏ lớn đóng cửa là Tân Đông Hiệp và Núi Nhỏ tại Đồng Nai và Bình Dương.

Biên lãi gộp duy trì ổn định: Dự báo giá đá xây dựng sẽ tiếp tục tăng do nguồn cung thiếu hụt giúp DHA có thể tiếp tục duy trì biên lãi gộp ở mức 30%.

Lợi suất cổ tức cao: DHA có lịch sử chi trả cổ tức đều đặn bằng tiền dao động từ 30 – 50% trong vòng 3 năm trở lại đây nhờ KQKD tăng trưởng ổn định. Ngày 12/09 vừa qua DHA đã chốt quyền cổ đông để nhận cổ tức tiền mặt Đợt 1 với tỉ lệ trả cổ tức tiền mặt 30%. Đây là mức lợi suất hấp dẫn trong bối cảnh mặt bằng lãi suất thấp như hiện nay.

Đối với CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH), k ỳ vọng KQKD nửa cuối năm cải thiện nhờ: (1) Áp lực lạm phát toàn cầu hạ nhiệt và (2) Nhu cầu giao thương phục hồi trở lại tại các thị trường lớn khi mùa lễ hội cuối năm đến gần. Hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam đang có tín hiệu phục hồi trong các tháng gần đây (thể hiện qua kim ngạch xuất nhập khẩu cải thiện tháng thứ 4 liên tiếp). Tại cảng Hải An của HAH, sản lượng container 7T2023 đạt 220.000 TEUs (-12% yoy), tuy nhiên tín hiệu tích cực là sự phục hồi sản lượng qua các tháng. Cụ thể, sản lượng tháng 7 đạt 36.000 TEUs, tăng 10% so với bình quân Q2 và tăng 25% so với bình quân Q1.

HAH sở hữu đội tàu container hàng đầu Việt Nam với 11 tàu và tổng công suất 16.000 TEUs. HAH tiếp tục có kế hoạch mở rộng đội tàu và mở rộng thị trường hoạt động, dự kiến đón nhận thêm 4 tàu container mới trong giai đoạn 2023-2024 giúp nâng công suất lên hơn 23.000 TEUs. Ngoài ra HAH cũng mở rộng ra các tuyến nội Á có nhiều tiềm năng tăng trưởng khi nền kinh tế phục hồi.

Kỳ vọng giá cước vận tải container phục hồi và giá dịch vụ xếp dỡ tại cảng tăng: Giá cước vận tải container kỳ vọng đã tạo đáy và có thể phục hồi trở lại khi hoạt động giao thương khởi sắc hơn nhờ nhu cầu tại các thị trường lớn phục hồi trong dịp cuối năm. Ngoài ra, Cục Hàng hải Việt Nam cũng mới ban hành Dự thảo thay thế Thông tư 54/2018/TT-BGTVT trong đó đề xuất tăng 10% giá dịch vụ xếp dỡ container từ ngày 1/1/2024 tại một số khu vực, bao gồm Hải Phòng, Hồ Chí Minh và Cái Mép Thị Vải. Bên cạnh đó, tàu trên 160.000 DWT có thể áp mức tăng thêm 10% phí dịch vụ xếp dỡ, qua đó có thể tăng phí bốc xếp lên 20% so với hiện tại nếu dự thảo được thông qua.

Còn với Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS), k ỳ vọng dự án Lô - B Ô Môn có FID (Quyết định đầu tư cuối cùng) vào cuối năm 2023: Với việc trúng thầu gói EPCI 1 giá trị hơn 1 tỷ USD, PVS được kỳ vọng có thể sớm bắt đầu triển khai từ đầu năm 2024 khi dự án Lô B - Ô Môn có FID. Agriseco Research kỳ vọng PVS sẽ có khối lượng công việc lớn trong giai đoạn 2024-2027 và đảm bảo tăng trưởng trong dài hạn.

Mảng điện gió ngoài khơi còn nhiều dư địa tăng trưởng: PGE group và Orsted đã ký thỏa thuận với liên doanh PTSC M&C (công ty con của PVS) để thiết kế, sản xuất và vận hành 4 trạm biến áp ngoài khơi (375 MW mỗi trạm) cho dự án điện gió Baltica 2 tại Ba Lan. Ngoài ra, mảng điện gió trong nước cũng còn nhiều tiềm năng khi công suất điện gió quy hoạch được tập trung đẩy mạnh. Với vị thế là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), PVS có nhiều lợi thế để trúng các gói thầu về dầu khí và điện gió ngoài khơi trong tương lai.