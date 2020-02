Thảm cảnh thanh long, dưa hấu, mít Việt ế ẩm vì dịch corona

Do ảnh hưởng của dịch bệnh do virus corona diễn biến phức tạp, phía Trung Quốc bắt đầu hạn chế hoạt động xuất, nhập khẩu. Điều này ảnh hưởng đến việc tiêu thụ hàng hoá, nhất là mặt hàng nông sản của Việt Nam. Ảnh: Zing. Theo Zing.vn, ông Vũ Huy Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, cho biết thanh long không thể xuất khẩu nên giá rớt xuống khoảng 7.000/kg so với 20.000/kg trước khi có dịch virus corona. Ảnh: Vietnamnet. Ghi nhận của VOV cho thấy, những vườn thanh long chín đỏ rực tại uyện Chợ Gạo- vùng trồng cây thanh long chuyên canh của tỉnh Tiền Giang không có người mua. Ảnh: VOV. Số liệu của Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) cho thấy, tính đến ngày 31/1, có 267 xe thanh long chưa được làm thủ tục thông quan và ùn ứ tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn, Lào Cai. Ảnh: Plo. Không chỉ thanh long, dưa hấu Việt xuất khẩu sang Trung Quốc tắc vì virus corona phải ngược từ cửa khẩu về Hà Nội bán tháo với giá chỉ 8.000 đồng/kg. Ảnh: Baogiaothong. Một số tiểu thương cho biết, giá dưa hấu đang giảm rất mạnh do không xuất được sang Trung Quốc. Ảnh: Vietnamnet. Người bán quảng cáo dưa hấu là dưa từ miền Nam, trọng lượng từ 1,8 - 3kg/quả, có dán tem thông quan sang Trung Quốc. Ảnh: Baodansinh. Để giúp người trồng vượt qua đợt khủng hoảng này, một số nhóm từ thiện đứng ra thu mua nông sản với giá tốt sau đó vận chuyển về các thành phố lớn để tiêu thụ. Ảnh: Lao động. Nhiều người dân cũng tranh thủ mua dưa hấu vì vừa có hoa quả rẻ ăn lại giúp được người nông dân. Ảnh: Lao động. Ngoài ra, nhiều loại trái cây khác ở tỉnh Tiền Giang cũng rớt giá thê thảm. Trái mít trước Tết giá từ hơn 40.000 đồng/kg nay giảm xuống còn 18.000 - 20.000 đồng/kg, bưởi da xanh giảm còn 25.000 - 30.000 đồng/kg…Ảnh: VOV. Video: Các trường được phép cho học sinh, sinh viên tạm nghỉ học tránh virus corona lây lan. Nguồn: Youtube.

