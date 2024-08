Taseco Land chi 445,5 tỷ đồng trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ 15%

Taseco Land (TAL) chi 445,5 tỷ đồng trả cổ tức.

Taseco Land sẽ chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 15% (tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu), dự kiến thanh toán vào ngày 12/09. Với 297 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ phân bổ khoảng 445,5 tỷ đồng cho cổ đông. Trong đó, CTCP Tập đoàn Taseco, công ty mẹ nắm giữ hơn 215,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 72,49% vốn điều lệ, sẽ nhận về 323 tỷ đồng cổ tức.Về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2024, Taseco Land đạt doanh thu thuần 599,3 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 2 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ do doanh thu tài chính giảm và chi phí tăng.Ngày 3/8 vừa qua, Taseco Land đã khởi công Dự án Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Kết cấu Hạ tầng Khu Công nghiệp Đồng Văn 3, nằm phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.Dự án có quy mô 223 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng, triển khai tại các phường Yên Bắc, Tiên Nội, Hòa Mạc và xã Tiên Ngoại, Yên Nam thuộc thị xã Duy Tiên, Hà Nam.Taseco Land đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, bao gồm giấy phép xây dựng, đánh giá tác động môi trường, và phòng cháy chữa cháy. Đặc biệt, hơn 200/223 ha đất đã được giải phóng mặt bằng, và UBND tỉnh Hà Nam đã giao 128,05 ha trong đợt đầu tiên.Ông Nguyễn Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Taseco Group, cho biết, hạ tầng sẽ được thi công ngay, với dự kiến bàn giao giai đoạn 1 gần 100 ha cho các nhà đầu tư xây dựng nhà máy vào quý 1/2025. Giai đoạn 2 và 3 sẽ hoàn thành và bàn giao vào cuối năm 2025.Gần đây, Taseco Land cũng đã đăng ký thực hiện dự án khu 2 thuộc khu đô thị tại xã Tiền Phong và xã Đồng Sơn, Bắc Giang. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng, dự kiến xây dựng trên diện tích 40,9ha.Taseco Land, thành lập năm 2006 với tên gọi ban đầu là CTCP Đầu tư Bất động sản An Bình, khởi nguồn từ ba cổ đông cá nhân: Vũ Ngọc Thiện, Trần Thị Hồng Anh, và Trần Thị Kim Anh. Đến tháng 3/2017, Taseco Group (lúc đó là CTCP Dịch vụ Hàng không Thăng Long) trở thành cổ đông lớn, nắm giữ 99,98% vốn của Taseco Land.Qua nhiều lần tăng vốn thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ và cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ của Taseco Land tính đến ngày 31/3/2024 đã đạt 2.970 tỷ đồng. Taseco Land hiện là đơn vị chuyên trách mảng bất động sản của Taseco Group, với quyền kiểm soát tại nhiều công ty con và liên kết trong lĩnh vực địa ốc.Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TAL chốt phiên giao dịch ngày 20/08 ở mức 19.000 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với giá tham chiếu.