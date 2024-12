Tanimex chủ Khu công nghiệp Tân Bình hạ mục tiêu lợi nhuận năm 2025

Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex, HoSE: TIX) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, dự kiến diễn ra ngày 8/1/2025. Tài liệu này tiết lộ nhiều thông tin quan trọng về kết quả kinh doanh niên độ tài chính 2024 và kế hoạch 2025.

Theo báo cáo, trong niên độ tài chính 2024 (từ 1/10/2023 đến 30/9/2024), TIX đạt tổng doanh thu 266 tỷ đồng, vượt kế hoạch 6,9%. Lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ đồng, bằng với cùng kỳ năm trước nhưng vượt chỉ tiêu đề ra là 96 tỷ đồng. Công ty dự kiến trích 84 tỷ đồng để chi trả cổ tức cho cổ đông nếu được ĐHĐCĐ thông qua.

Doanh nghiệp giải thích doanh thu cải thiện chủ yếu nhờ truy thu tiền thuê đất từ khách hàng trong khu công nghiệp do điều chỉnh tăng giá thuê đất. Tuy nhiên, biên lãi gộp giảm từ 77% năm 2023 xuống 71% do chi phí tiền thuê đất nộp Nhà nước tăng gấp 4 lần theo đơn giá đất mới. Điều này được dự báo sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến lợi nhuận trong các năm tới, do giá thuê đã ký với doanh nghiệp không thể điều chỉnh giữa kỳ.

Tính đến cuối niên độ 2024, tổng tài sản TIX ở mức 1.200 tỷ đồng. Công ty có hơn 447 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Nguyên giá bất động sản cho thuê tăng thêm hơn 15 tỷ đồng, đạt gần 600 tỷ đồng, với giá trị sau khấu hao hơn 183 tỷ đồng. Trong khi đó, hai dự án trọng điểm là khu chung cư Bình Tân (Milky Way) và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp Tân Bình mở rộng không ghi nhận tiến triển mới do vướng mắc về hồ sơ pháp lý.

Trong niên độ tài chính 2025 (từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025), Tanimex đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 256,3 tỷ đồng, giảm 3,7% so với thực hiện năm 2024; lợi nhuận sau thuế giảm 6,6%, về mức 98,2 tỷ đồng.

Nguyên nhân đến từ việc Công ty lo ngại các thay đổi chính sách, như bảng giá đất mới, có thể ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh. Công ty cũng không dự kiến triển khai dự án nào trong năm tới, do hồ sơ pháp lý của hai dự án trọng điểm là khu chung cư Bình Tân (Milky Way) và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp Tân Bình mở rộng khó có thể hoàn thiện trong năm 2025.

Về dài hạn, TIX đặt kỳ vọng tiếp tục được chọn làm chủ đầu tư khu công nghiệp Tân Bình thêm một chu kỳ 50 năm sau khi hết hạn vào năm 2047. Khu công nghiệp này nằm trong danh sách 13 khu công nghiệp, khu chế xuất thí điểm chuyển đổi theo mô hình mới theo định hướng phát triển khu công nghiệp TP.HCM giai đoạn 2023-2030 và tầm nhìn đến 2045. Đây là một phần trong chiến lược dài hạn mà TIX hy vọng sẽ giữ vững được lợi thế cạnh tranh và nguồn thu ổn định.

Theo tìm hiểu, CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình tiền thân là Công ty Dịch vụ và Cung ứng Xuất khẩu, được thành lập năm 1981 thuộc Uỷ ban Nhân dân quận Tân Bình và sau đó cổ phần hoá, tới năm 2007 đã hoàn thành thủ tục đăng ký, trở thành công ty Đại chúng và chính thức niêm yết sàn HoSE năm 2009.

Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực Đầu tư hạ tầng, khu công nghiệp; Đầu tư địa ốc, chung cư, đất ở, cao ốc văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại; Xây dựng nhà xưởng,..

Tanimex còn được biết đến là chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Bình với quy mô ban đầu là 178,63 ha và khu dân cư phụ trợ khu công nghiệp Tân Bình với quy mô 71,14 ha.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TIX đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/12 ở mức 38.000 đồng/cp, tăng 7% so với thời điểm hồi đầu năm.