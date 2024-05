Tận mắt những cục vàng nguyên khối lớn bậc nhất hành tinh

Cục vàng lớn nhất được tìm thấy trên hành tinh này là Holtermann, được nhà thám hiểm người Đức Bernhardt Holtermann khai quật vào tháng 10/1872 tại Hill End, New South Wales, Úc. Ảnh: RareGoldNuggets Khối vàng lẫn thạch anh này nặng tới 10,299 ounces, tương đương 290 kg. Ảnh: Australian Museum Welcome Stranger là cục vàng cổ nhất trong tất cả các khối vàng nguyên chất. Cục vàng này được các nhà thám hiểm người Anh John Deason và Richard Oates tìm thấy vào tháng 2/1869 tại Moliagul ở Victoria, Úc. Ảnh: BBC Với trọng lượng khoảng 3,524 ounces (99,9 kg), cục vàng khổng lồ này đã bị vỡ thành ba mảnh và sau đó được nung chảy. Ảnh: Getty Khối vàng RNC Minerals 95 kg do công nhân làm việc cho mỏ khai thác khoáng sản RNC đã khai quật, chứa khoảng 2.400 ounces (68 kg) vàng nguyên chất trị giá 3 triệu USD. Ảnh: Getty Khối vàng Welcome được một nhóm thợ mỏ từ Cornwall (Anh) khai quật vào tháng 6/1858, sau đó trưng bày tại Crystal Palace, London. Tuy nhiên, cuối cùng, khối vàng này được Cục ngân khố Anh (Royal Mint) bán đi và được nung chảy để đúc thành hàng ngàn đồng xôvơren. Ảnh: Zillion Insurance Tháng 2/1869, hai thợ thăm dò người Anh John Deason và Richard Oates tìm thấy một khối vàng khổng lồ nặng tới 72 kg, dài 0,6 mét và rộng gần 0,3 mét ở trung tâm bang Victoria, Australia. Ảnh: Rachel Buckley Tảng đá nạm vàng nặng 63kg được phát hiện vào tháng 9/2018 tại miền Đông nước Úc. Với trị giá 2 triệu USD, phiến đá khổng lồ này được cho là chứa khoảng 1600 ounces (45,6 kg) vàng nguyên chất. Ảnh: Mining Technology Cục vàng Canaa nặng 60,8 kg được khai thác trong “cơn sốt” tìm vàng Serra Pelada của Brazil vào đầu những năm 1980. Khối vàng này hiện trưng bày tại Bảo tàng Trung tâm Banco ở Brasilia. Ảnh: Mining Leg of Mutton hay còn gọi Canadian được tìm thấy vào ngày đầu tiên của năm 1853 ở độ sâu 18,3 m dưới lòng đất. Với trọng lượng 2.144 ounces (60,8 kg), nó đã được bán công khai sau đó. Ảnh: Getty

