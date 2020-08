Tạm đình chỉ điều tra vụ làm giả tài liệu tại Trung Nguyên: Quá trình giám định lập lờ?

Tạm đình chỉ điều tra vụ án tại Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (PC03 Bình Dương) bất ngờ thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên” do chưa xác định được bị can.

Trước đó, cơ quan này đã giám định bộ tài liệu hoàn toàn khác so với bộ tài liệu làm giả, và gửi riêng thông báo này tới cho ông Nguyễn Duy Phước – nghi can số 1 trong vụ án đã khởi tố này, trong khi người chịu thiệt hại nghiêm trọng từ vụ án này là bà Lê Hoàng Diệp Thảo lại không hề hay biết, cho tới khi báo chí đưa tin.

Sau 4 tháng kể từ ngày khởi tố vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa ban hành văn bản số 349/CSKT (Đ4) do Thượng tá Bùi Phạm Hải ký ngày 22/8/2020, thông báo về tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, với lý do: đã hết thời hạn điều tra vụ án nhưng chưa xác định được bị can.

Trước đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo kiến nghị ông Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (PC03) xem xét lại các tài liệu được xem là chứng cứ để làm căn cứ giải quyết vụ án mà Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã có quyết định khởi tố (vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty Cổ phần Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên).

Chưa xác định được bị can do quá trình giám định lập lờ?

Trước thông tin này, ông Đặng Ngọc Hoàng Hưng, luật sư của bà Lê Hoàng Diệp Thảo (đồng sáng lập và đồng sở hữu Tập đoàn Trung Nguyên) cho biết: Chúng tôi quá ngạc nhiên trước vì văn bản này đi ngược với những chứng cứ rõ ràng về người làm giả tài liệu, việc làm giả tài liệu mà hiện giờ, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đang lưu giữ và Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã giám định và khẳng định đến 2 lần.

“Với những diễn biến liên tục bất ngờ trong 2 tháng gần đây từ phía CQ CSĐT tỉnh Bình Dương, chúng tôi thấy rằng vụ án này đã có dấu hiệu lấp liếm thông tin kiểu lập lờ đánh lận con đen, để rồi từ từ chuyển hướng tạm đình chỉ vụ án hình sự này”, luật sư của bà Thảo bức xúc.

Diễn tiến vụ án như sau:

Ngày 22/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm giả tài liệu cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Trung Nguyên, sau khi nhận định vụ án "có dấu hiệu tội phạm".

Trước đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã gửi đơn khởi kiện đến Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đề nghị hủy bỏ các quyết định bãi nhiệm và khôi phục quyền quản trị, điều hành tại Công ty Cổ phần Cà phê Hòa Tan Trung Nguyên. Bà Thảo cho rằng, ông Nguyễn Duy Phước (Trưởng Phòng Pháp lý Tập đoàn Trung Nguyên) có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả, khi nộp cho tòa 2 tài liệu là Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên, với nội dung thống nhất ủy quyền cho ông Vũ đại diện phần vốn góp của TNG tại Công ty CP Cà phê Hòa tan.

Cụ thể, bà Thảo chỉ ra biên bản họp đại hội đồng cổ đông của tập đoàn không ghi ngày, chỉ đề tháng 12/2011. Theo bà Thảo, những tài liệu này bị "cắt ghép" nhưng được Tập đoàn Trung Nguyên sử dụng để cung cấp cho TAND tỉnh Bình Dương, nhằm chứng minh ông Đặng Lê Nguyên Vũ đại diện toàn bộ vốn góp của Trung Nguyên. Bà Thảo cho rằng mục đích của việc làm này nhằm tước đoạt quyền sở hữu và quyền quản lý của bà tại Tập đoàn.

Xuất phát từ rất nhiều đơn khẩn thiết của bà Thảo, trong tháng 1 và tháng 4/2019, TAND tỉnh Bình Dương gửi văn bản trưng cầu giám định nhiều chi tiết bà Thảo tố cáo đến Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an.

Kết quả là sau hai lần giám định, ngày 30/1/2019 và 24/5/2019, Viện Khoa học hình sự lần lượt có văn bản phản hồi, thông báo kết quả, khẳng định các tài liệu này đều bị cắt ghép - trùng khớp với những nội dung bà Thảo tố cáo. Chính vì thế, ngày 22/4/2020, CQ CSĐT tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 63/CSKT (Đ4) sau khi nhận định vụ án "có dấu hiệu tội phạm".

Tuy nhiên, đến ngày 28/7/2020, bà Thảo hoàn toàn bất ngờ khi đọc tin trên báo và biết rằng, trước hơn 1 tháng, ngày 18/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Bình Dương đã ký Thông báo kết luận giám định số 193/CSKT (Đ4), gửi riêng cho ông Nguyễn Duy Phước (là người đã nộp tài liệu giả cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương để từ đó Sở này thay đổi GPKD của Công ty Cổ phần Cà phê Hòa tan Bình Dương từ bà Thảo sang ông Vũ) mà không hề gửi cho bà Thảo, để thông báo một số nội dung về việc giám định tài liệu. Tuy nhiên, những tài liệu để giám định được đề cập trong văn bản hoàn toàn không liên quan đến nội dung tố cáo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Luật sư Hoàng Hưng nhấn mạnh thêm, tất cả tài liệu mà Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an đã tiến hành giám định bị cắt ghép là theo yêu cầu của Tòa án. Tòa án trưng cầu dựa trên bộ tài liệu mà ông Phước nộp cho Tòa cũng như việc ông Phước sử dụng các tài liệu này để làm căn cứ cho việc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp giấy phép thay đổi lần thứ 8 của Công ty Hòa Tan. Vậy mà kỳ lạ là trong quá trình điều tra, PC03 Bình Dương đem giám định một bộ tài liệu khác rồi đưa ra những kết luận không hề liên quan, gửi riêng cho ông Phước, nhằm đánh lạc hướng thông tin dư luận. Nói cách khác, tài liệu mà PC03 Bình Dương giám định là nhóm tài liệu A, trong khi tài liệu làm giả trong vụ án hình sự đã bị khởi tố là nhóm tài liệu B. Những việc đó có phải là để mở đường cho hôm nay, khi hết hạn điều tra, PC03 Bình Dương lại ra quyết định tạm đình chỉ vụ án vì cho rằng chưa xác định được bị can.

"Chúng tôi đặt câu hỏi, liệu có phải đang có dấu hiệu lấp liếm, khuất tất nhằm xóa tội hình sự này hay không?”, Luật sư Hoàng Hưng thắc mắc.

Việc làm giả tài liệu này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với quyền sở hữu và hoạt động kinh doanh của bà Thảo tại thị trường trong và ngoài nước. Dựa trên bộ tài liệu giả này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương đã cấp giấy phép thay đổi lần thứ 8 của Công ty Cổ phần Cà phê Hòa Tan Trung Nguyên từ bà Lê Hoàng Diệp Thảo sang ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Trong các đơn thư gửi nhiều lần sau đó đến cơ quan pháp luật, cơ quan chức năng, bà Thảo tố cáo: Tối 13/5/2016, phía Tập đoàn Trung Nguyên cử đội ngũ gần 100 người kèm theo hung khí đến trụ sở Công ty CP Cà phê hòa tan Trung Nguyên (ở Bình Dương) để đe dọa và cướp nhà máy ngay trong đêm; lấy hết toàn bộ hàng hóa thành phẩm, nguyên vật liệu, đồng thời cho chuyển phần lớn các máy móc thiết bị quan trọng đi nơi khác; hủy các giấy tờ, chứng từ sổ sách kế toán của công ty... Vụ việc này sau đó đã gây hậu quả nghiêm trọng đến việc kinh doanh của bà Thảo trong suốt mấy năm qua, khiến cho hệ thống phân phối quốc tế mà bà Thảo đã gầy dựng gần 20 năm liên tục gặp khó khăn, dẫn tới niềm tin của các đối tác nước ngoài trong ngành cà phê bị suy giảm nghiêm trọng về việc thực thi luật pháp kỳ lạ tại tỉnh Bình Dương.