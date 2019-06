Tá hỏa những đặc sản bị làm giả trên mâm cơm người Việt

Vài ngày gần đây, thông tin về việc cá đùi gà một nắng có thể được chế biến từ cá nóc đã gây hoang mang cho người tiêu dùng. Ảnh: Baonghean. Tuy nhiên, theo Báo Nghệ An, cá đùi gà 1 nắng là sự sáng tạo của người dân vùng biển Nghệ An, trở thành đặc sản được nhiều người ưa thích. Ảnh: Baonghean. Cá được làm từ cá chuồn, không phải cá nóc như một số thông tin đang phát tán. Ảnh: Healthplus. Đây không phải là lần đầu tiên thông tin về thực phẩm giả khiến dư luận xôn xao. Cách đây vài năm từng xuất hiện thông tin mực khô làm từ cao su khiến người tiêu dùng hoang mang. Ảnh: Vietnamnet. Đặc điểm của loại mực này là có hình dáng lạ, khi đốt có hiện tượng khét lẹt giống như mùi cao su cháy, phần râu mực và đuôi lộ rõ những vết cắt. Ảnh: Vietq. Năm 2016, Báo Đất Việt đưa tin về việc thịt bò giả bằng thịt lợn sề, mỡ trâu. Ảnh: Baodatviet. Qua các video mà người dùng đăng tải trên trang cá nhân, một nhóm người đàn ông đang thái vụn thịt lợn sề giống hệt cách thái thịt bò, thái lẫn một chút mỡ trâu và dùng tay trần để trộn hỗn hợp này với tiết trâu, bò cho lên màu giống hệt thịt bò sau đó trộn chung với thịt lợn sề. Ảnh: Baodatviet. Sự việc khiến nhiều người cho rằng cần học cách để phân biệt thị bò ngon, thịt bò sạch trước khi mua. Ảnh: Doisongvietnam. Vài năm trước, thông tin trứng gà giả cũng xuất hiện trên thị trường. Theo VTC, loại trứng gà được làm giả nhìn bằng mắt thường có hình dáng không khác trứng gà công nghiệp. Tuy nhiên, có một điểm khác là trứng nghi giả to hơn trứng gà công nghiệp của Việt Nam một chút. Ảnh: VTC. Theo chuyên gia gia cầm, nếu quan sát kỹ cấu tạo quả trứng thật có thể phân biệt được thật - giả. Vỏ trứng thật gồm 3 lớp, lớp ngoài cùng gọi là niêm dịch. Trứng giả nếu được làm từ hóa chất thì sẽ không có đặc điểm trên. Ảnh: Internet. Video: Bài thuốc từ trứng gà. Nguồn: Youtube.

