Sườn cánh buồm heo giá 89.000đ/1kg gây sốt chợ mạng chị em đua nhau mua

Trong khi giá thịt lợn trong nước vẫn ở mức cao thì thời gian gần đây, trên mạng xã hội sườn cánh buồm nhập khẩu từ Canada với giá chưa tới 100.000 đồng/kg được đông đảo chị em nội trợ săn lùng. Theo người bán, sườn cánh buồm là phần sườn bao vùng ức của con lợn, là phần xương ngon nhất, chất lượng nhất của con lợn, có thể chế biến được nhiều món ăn ngon như: sườn nướng, sườn xào chua ngọt, sườn nấu canh chua… Trên chợ mạng, sườn cánh buồm được rao bán với giá từ 89.000 - 120.000 đồng/kg. Sườn cánh buồm heo đông lạnh trước đây được sử dụng nhiều tại các nhà hàng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, hàng quán đóng cửa hết nên sườn cánh buồm được bán rộng rãi trên chợ mạng. Chị Hoa (một người bán hàng online) cho biết, sườn cánh buồm đã róc sống và bán theo tấm từ 1,5-2kg. Do dịch bệnh, hạn chế đi lại cộng với giá thịt lợn trong nước quá cao nên khách hàng mua online nhiều. Có ngày, chị Hoa bán được cả tạ sườn, thu về cả triệu đồng. Cô Thu (Hà Nội) cho biết đã mua sườn cánh buồm nhập khẩu về chế biến và thấy khá ngon. Giá sườn non ngoài chợ bây giờ cũng đắt từ 150.000-180.000 đồng/kg mà muốn mua thì phải đi sớm. Sườn trong siêu thị thì phải hơn 200.000 đồng/kg. Theo cô Thu, không thể phủ nhận ăn thịt tươi sống ngon hơn, nhưng với điều kiện hiện nay, giá thịt lợn quá cao, dịch bệnh nên việc lựa chọn các sản phẩm thịt lợn đông lạnh là hợp lý. Sườn heo đông lạnh nhập khẩu được kiểm dịch an toàn thực phẩm trước khi giết mổ nên các bà nội trợ cũng yên tâm về chất lượng. Nguồn ảnh: Facebook. Mời độc giả xem video: Giá thịt lợn tăng chóng mặt. Nguồn: VTV24.

