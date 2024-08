Sững sờ siêu cây 60 tỷ xứng tầm “đệ nhất trời Nam“

Cách đây không lâu, kênh Youube chuyên sản xuất các video về những điều độc lạ, thú vị tại tỉnh Bình Dương đăng tải chậu cây cảnh cực độc đáo của gia đình anh chị Phương – Lan ở Bình Dương. Ảnh chụp màn hình Theo giới thiệu của chủ nhân, cây lâm vồ (hay còn gọi là cây đề trắng) có dáng tự nhiên không do bàn tay con người can thiệp. Ảnh chụp màn hình Cây cao khoảng 3,3m, chiều ngang thân cây là 1,4m, đường kính gốc 2,8m. Ảnh chụp màn hình Cây được lấy về từ vùng chân núi Sam (Châu Đốc, An Giang). Theo suy đoán, tuổi thọ của cây có thể lên đến hơn 200 năm. Ảnh chụp màn hình Quá trình lấy cây và đưa về vườn vô cùng gian nan, có những đoạn đường chỉ dài 80m nhưng phải mất tới 3 ngày mới đưa được cây ra đường lớn. Ảnh chụp màn hình “Đệ nhất trời Nam” có hình dáng tương tự cây bồ đề. Lá của lâm vồ rất đẹp, vỏ cây cũng khá mịn. Ảnh chụp màn hình Thân cây chắc và đều, cho tán đẹp mắt. Ảnh chụp màn hình Hơn 10 năm trước, gia đình anh Phương đã bán chiếc Camry của hai vợ chồng để có tiền mua được gốc cây ưng ý này. Ảnh chụp màn hình Chủ nhân đề xuất bán cây với mức giá 60 tỷ đồng. Theo anh Phương, với công sức chăm sóc và dáng độc lạ của chậu cảnh, số tiền này là hoàn toàn hợp lý. Ảnh chụp màn hình

Cách đây không lâu, kênh Youube chuyên sản xuất các video về những điều độc lạ, thú vị tại tỉnh Bình Dương đăng tải chậu cây cảnh cực độc đáo của gia đình anh chị Phương – Lan ở Bình Dương. Ảnh chụp màn hình Theo giới thiệu của chủ nhân, cây lâm vồ (hay còn gọi là cây đề trắng) có dáng tự nhiên không do bàn tay con người can thiệp. Ảnh chụp màn hình Cây cao khoảng 3,3m, chiều ngang thân cây là 1,4m, đường kính gốc 2,8m. Ảnh chụp màn hình Cây được lấy về từ vùng chân núi Sam (Châu Đốc, An Giang). Theo suy đoán, tuổi thọ của cây có thể lên đến hơn 200 năm. Ảnh chụp màn hình Quá trình lấy cây và đưa về vườn vô cùng gian nan, có những đoạn đường chỉ dài 80m nhưng phải mất tới 3 ngày mới đưa được cây ra đường lớn. Ảnh chụp màn hình “Đệ nhất trời Nam” có hình dáng tương tự cây bồ đề. Lá của lâm vồ rất đẹp, vỏ cây cũng khá mịn. Ảnh chụp màn hình Thân cây chắc và đều, cho tán đẹp mắt. Ảnh chụp màn hình Hơn 10 năm trước, gia đình anh Phương đã bán chiếc Camry của hai vợ chồng để có tiền mua được gốc cây ưng ý này. Ảnh chụp màn hình Chủ nhân đề xuất bán cây với mức giá 60 tỷ đồng. Theo anh Phương, với công sức chăm sóc và dáng độc lạ của chậu cảnh, số tiền này là hoàn toàn hợp lý. Ảnh chụp màn hình