Sữa học đường của Hà Nội: “Dấu son” cần nhân rộng

Hà Nội dám làm và làm với trách nhiệm cao nhất vì cộng đồng

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của UBND Thành phố Hà Nội, đề án Sữa học đường Hà Nội đã được thực hiện theo hình thức đấu thầu công khai, rộng rãi và minh bạch với những tiêu chuẩn đấu thầu khắt khe nhằm chọn ra nhà thầu uy tín, có đủ năng lực sản xuất với giá thành phù hợp.

Sau hơn 1 tháng xét thầu, Sở GD- ĐT Hà Nội đã chính thức chọn Vinamilk là đơn vị cung cấp sữa cho đề án với mức hỗ trợ 23% (cao hơn mức mời thầu 3%) và đã giúp tiết kiệm cho ngân sách TP hơn 350 tỷ đồng.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội đánh giá: Đây là con số không hề nhỏ và Hà Nội đạt được nhờ cuộc đấu thầu công khai, minh bạch về một chương trình mang tính an sinh, xã hội.

Chương trình Sữa học đường được triển khai tại thủ đô Hà Nội thành công, đã lan toả niềm tin và động lực cho những địa phương khác, nơi mà nhiều trường học, nhiều trẻ em vẫn còn đang “khát sữa”.

Ông Tiến cũng thông tin, theo mục tiêu của Sở GD-ĐT Hà Nội đề ra, từ năm học 2018 - 2019 đến hết năm 2020, sẽ có khoảng 1,2 triệu trẻ mầm non và tiểu học ở tất cả các cơ sở giáo dục tại 30 quận huyện của Hà Nội, không phân biệt trường công lập, ngoài công lập hay các nhóm trẻ tư thục… đều sẽ được uống sữa học đường . “Chương trình Sữa học đường không chỉ có ý nghĩa nhân văn và xã hội to lớn đối với sự phát triển của trẻ em mà còn thể hiện rõ nét sự quyết tâm, đồng lòng của tất cả các cấp, các ngành của TP Hà Nội trong việc triển khai thực hiện chương trình, giúp giảm bớt các gánh nặng về tài chính đối với gia đình, xã hội và đem lại cho các em sự bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn dinh dưỡng có lợi”, ông Tiến đánh giá.

Chương trình Sữa học đường có ý nghĩa nhân văn và xã hội to lớn đối với sự phát triển của trẻ em, vì một Việt Nam luôn vươn cao.

Sau khi trúng thầu, để chuẩn bị triển khai Chương trình Sữa học đường, trước đó, vào tháng 12.2018, Vinamilk và Sở GD-ĐT Hà Nội, các Phòng GD-ĐT quận huyện đã tiến hành tập huấn liên tục trong 10 ngày trên khắp 30 quận, huyện trong địa bàn thành phố Hà Nội cho gần 10.000 đại biểu bao gồm Ban giám hiệu, các giáo viên và đại diện hội phụ huynh học sinh từ 1.847 trường công lập và 2.509 nhóm trẻ nhằm cung cấp những kiến thức chuyên môn cần thiết liên quan đến việc triển khai chương trình Sữa học đường vào đầu năm 2019.

Chỉ sau 1 tháng thực hiện Chương trình Sữa học đường, Sở GD-ĐT Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết. Đánh giá chung của Sở GD- ĐT Hà Nội, 100% các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học trên địa bàn Thành phố đã tổ chức thực hiện tốt công tác truyền thông, hợp tác làm tốt các bước chuẩn bị và cho trẻ uống sữa đảm bảo an toàn ngay từ ngày đầu tiên. Học sinh mầm và tiểu học hàng ngày đến trường được uống sữa tươi đúng tiêu chuẩn; ngoài việc được nuôi dưỡng khoa học, trẻ uống sữa còn được giáo dục về dinh dưỡng và ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường…

Sau khi Thành phố đã lựa chọn được đơn vị cung cấp sữa uy tín, mỗi nhà trường đều tâm niệm phải thực hiện nghiêm túc tất cả các quy trình; hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung ứng sữa chuẩn bị các điều kiện tổ chức cho trẻ uống sữa, chủ động bố trí nơi để sữa đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo phòng GD-ĐT câc quận huyện thì khẳng định: Sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Thành phố và Sở GD-ĐT đã thúc đẩy các phòng GD-ĐT quyết tâm nâng cao vai trò, trách nhiệm , đảm bảo Chương trình diễn ra hiệu quả, đúng mục đích.

An lòng giữa “tâm bão”

Thời gian vừa qua, dịch bệnh và một số vụ việc về thực phẩm không an toàn được đưa vào trường học khiến phụ huynh và ngay chính các nhà trường cũng cảm thấy lo lắng. Nhiều phụ huynh ở Hà Nội đã lập tức đăng ký tham gia giám sát việc thực hiện bữa ăn bán trú, từ khâu giao nhận đến khâu chế biến thực phẩm. …Thế nhưng riêng với sữa học đường ở các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Thành phố thì vẫn nhận được trọn vẹn sự an lòng của phụ huynh giữa “tâm bão” về nỗi lo an toàn thực phẩm.

Nhiều phụ huynh có con học tại trường mầm non và tiểu học ở Hà Nội cho biết: Sau nhiều lần đến trường của con “mục sở thị” việc giao nhận, bảo quản cũng như việc các con uống sữa học đường ra sao thì những nghi ngại của gia đình học sinh đã hầu như không còn nữa bởi cách làm rất chuyên nghiệp, bài bản, đặt lợi ích của học sinh lên trên hết.

Điều này cũng được minh chứng bởi chính số liệu mà Sở GD-ĐT Hà Nội cung cấp, đó là: Sau 3 tháng triển khai Chương trình Sữa học đường, các phụ huynh trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đăng ký cho gần 1 triệu trẻ (gần 90%) tham gia, không ít quận huyện và nhà trường đạt tỉ lệ gần 100%.

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD- ĐT còn cho hay: Ngay từ đầu triển khai Chương trình, phụ huynh được phổ biến rất rõ là có đăng ký cho con uống sữa học đường bất cứ lúc nào, hoặc có thể dừng bất cứ lúc nào nếu thấy còn vấn đề băn khoăn, lo lắng. Nghĩa là việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện và thống kê từ các nhà trường cho thấy, số lượng đăng ký có xu hướng ngày càng tăng.

Bà Đặng Phương Liên, Hiệu trưởng Trường mầm non Sao Mai, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho rằng Chương trình có nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi để giúp các bé hiểu được tầm quan trọng của việc uống sữa nên giúp các con cảm nhận được hạnh phúc của việc uống sữa mỗi ngày. Ngoài ra, việc dạy các bé gấp dẹp vỏ hộp sau khi uống sữa còn hình thành một thói quen rất tốt cho trẻ. Chúng tôi tin rằng khi các con lớn lên sẽ là những công dân có ý thức bảo vệ môi trường sống.

Các bé gấp dẹp vỏ hộp sau khi uống sữa học đường đã còn hình thành một thói quen rất tốt cho trẻ luôn có ý thức bảo vệ môi trường sống.

Bà Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Hà Nội thì cho hay: học sinh được uống sữa học đường vào 15 giờ 20 hàng ngày, đây là thời điểm thích hợp cho việc bổ sung thêm các chất dinh dưỡng để phát triển chiều cao cho học sinh, đảm bảo đúng mục đích mà chương trình đặt ra. “Việc uống sữa học đường của học sinh được ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm giám sát chặt chẽ, các con uống hết phần sữa và rất hào hứng…” bà Liên nói.

Lãnh đạo nhiều trường học ở Hà Nội đều khẳng định vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ em được nhà giáo làm bằng chính cái tâm của mình, mỗi khi thấy các con học sinh ngày một trưởng thành, tự tin và khỏe mạnh là niềm hạnh phúc lớn lao.

Chứng kiến học sinh và phụ huynh ở Hà Nội mỗi ngày lại thêm vui và tin tưởng hơn với sữa học đường, diễn viên, hoạ sỹ Lương Giang, đồng thời cũng là một bà mẹ của hai con nhỏ chia sẻ trăn trở khi còn không ít trẻ em, đặc biệt trẻ em ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa ở nước ta vẫn chưa được uống sữa mỗi ngày. “Đây là một chương trình mang lại cơ hội thay đổi cả một thế hệ tương lai sau này nên tôi rất mong ngày càng có nhiều trẻ em Việt Nam được thụ hưởng”, chị Lương Giang nói.