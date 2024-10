Sự thật rùng mình đằng sau món ăn trên bàn tiệc của đại gia

Không chỉ có tiếng hót hay, chim họa mi còn nổi tiếng trong nền ẩm thực Pháp bởi là một món ăn sang chảnh chỉ dành cho giới nhà giàu. Ảnh: ABC Theo đó, chim họa mi nướng là một trong những món ăn xa xỉ ở Pháp, chỉ dành cho những "quý tộc" bậc nhất châu Âu. Những chú chim được chế biến cầu kỳ để có được phần da căng bóng, béo ngậy. Ảnh: Getty Tất cả đều cho thấy đẳng cấp và tinh hoa trong chế biến và lựa chọn nguyên liệu của người Pháp. Tuy nhiên, việc tạo ra vị ngon của món ăn này là một quá trình gây tranh cãi. Ảnh: Nytimes Một phần là bởi số lượng chim ở châu Âu ngày càng khan hiếm, phần khác nằm ở sự tàn nhẫn trong cách săn bắt, nuôi và giết thịt. Vào mua di cư, khi chim bay về Châu Phi, thợ săn đặt bẫy trên cánh dồng để bắt được nhiều nhất có thể. Ảnh: Abc Để thịt chim đạt đến độ hảo hạng, những chú chim họa mi phải béo gấp 2 - 4 lần so với trọng lượng bình thường. Vì vậy, những con chim bị giam trong chiếc lồng bé xíu, chật ních nhằm hạn chế tối đa vận động. Ảnh:

Freepik Những chú chim được vỗ béo bằng cách liên tục bị nhồi nhét các loại thức ăn bổ dưỡng như nho khô, quả sung, hạt kê. Ảnh: Amazon Khi chim được vỗ béo đủ ngày tháng và đạt cân nặng hoàn hảo, người ta dìm chúng trong rượu Armagnac, ngâm chúng một thời gian để rượu thấm vào từng thớ thịt, để khi nướng có được mùi thơm hấp dẫn. Ảnh: Getty Sau đó, đầu bếp chỉ nêm chút gia vị và nướng trong khoảng 6 - 8 phút. Ảnh: Freepik Vì chim họa mi nướng là món ăn thượng hạng nên việc thưởng thức chúng cũng được tiến hành như một nghi lễ. Theo đó, thực khách sẽ dùng chiếc khăn màu trắng lớn trùm đầu khi ăn. Ảnh:

Freepik Lý do phải trùm khăn là để thực khách không cảm thấy xấu hổ khi cho vào miệng cả một con chim. Nhưng hơn hết, họ tin rằng trùm khăn kín giúp họ tránh "đôi mắt phán xét" của Chúa khi ăn thịt sinh linh nhỏ bé và xinh đẹp như họa mi. Ảnh: Freepik Từ năm 2001-2011, số lượng chim họa mi đã giảm hơn 40%, khoảng 30.000 người tham gia săn bắt chim và tiêu thụ bất hợp pháp ở miền nam nước Pháp mỗi mùa hè. Mỗi một con họa mi được bán với giá 189 USD/con (khoảng 4.300.000) trên thị trường chợ đen. Ảnh: Freepik Do số lượng họa mi sụt giảm quá mức, chính phủ Pháp đã ban hành lệnh cấm với mức phạt cao nhất lên tới 150 triệu đồng. Ảnh: Freepik

