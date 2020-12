Sự thật các loại hoa quả “rẻ như cho” bán đầy chợ

Một trong những loại hoa quả giá rẻ đang được bày bán nhiều trên một số tuyến phố ở Hà Nội là dừa xiêm 6.000 đồng/quả. Ảnh: Dân Việt. Lý giải về mức giá này, một người chuyên buôn dừa xiêm từ Nam ra Bắc, cho biết, những quả dừa giá rẻ đều là dừa xiêm nhưng họ vận chuyển lâu nên không còn tươi. Nếu không bán giá rẻ, một vài hôm nữa sẽ phải vứt đi. Ảnh: Dân Việt. Tiểu thương này cũng cho biết thêm, dừa xiêm thường chia làm 3 loại: loại 1 là hàng to từ 1,3kg trở lên, loại 2 là hàng xổ tầm 1-1,2kg; loại 3 là hàng bi tầm 0,7-1kg. Đây là họ đang xả dừa cũ, nếu là hàng xổ thì bán là giá được, còn hàng bi thì đắt, còn hàng loại 1 thì không có giá này”. Ảnh: Đời sống pháp luật. Năm nay, chợ mạng xuất hiện người rao bán bưởi Đoan Hùng với giá chỉ 2.000 đồng/quả. Theo những người gốc Đoan Hùng (Phú Thọ), do ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá bưởi cũng xuống thấp. Ảnh: Facebook Tuy nhiên, loại bưởi Đoan Hùng giá 2.000 đồng/quả bán đầy chợ là loại bưởi non, ăn sẽ nhạt, he và đắng. Ảnh: Facebook Trên chợ online, cam Vinh được rao bán tràn lan với giá chưa tới 10.000 đồng/kg, thậm chí có loại chỉ 5.000 đồng/kg. Ảnh: Dân Việt. Theo người bán, cam Vinh nhưng được trồng ở một số tỉnh lân cận như Hà Giang, Hưng Yên...Trong đó, cam loại 1 có giá 15.000 đồng/kg; loại hai là cam nhỡ có giá 10.000 đồng/kg và cam nhỏ là 75.000 đồng/10 kg bao ship, có nghĩa trừ phí ship chỉ 5.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook. Người bán cũng tiết lộ, cam ngọt thì chỉ có cam nhỡ và cam lớn chứ cam nhỏ sẽ bị chua, khoảng 7 ngọt 3 chua. Ảnh: Facebook. Khoảng hơn 1 tháng trước, loại nho màu đỏ, nhỏ bằng đầu ngón tay, vị ngọt thơm như kẹo, không hạt và được quảng cáo là nho kẹo rừng ngọt lịm xuất hiện trên thị trường. Ảnh: Facebook. Tại các chợ, nho kẹo được bán lẻ với giá khá rẻ, chỉ khoảng 25.000-30.000 đồng/kg. Còn ở chợ đầu mối, nho kẹo được bán theo thùng, với giá 120.000 đồng/thùng 5kg và 100.000 đồng/thùng nếu mua từ 5 thùng trở lên. Ảnh: Facebook. Theo tiết lộ của các tiểu thương, đây là loại nho rừng nội địa Trung, quả nhỏ nhưng ăn giòn, ngọt lịm nên rất hút khách. Ảnh: Facebook. Video: Mẹo chọn và chăm sóc bưởi diễn để chơi Tết. Nguồn: VTV24

