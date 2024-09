Siêu thị, trung tâm thương mại giảm giá khủng dịp lễ 2/9

Từ ngày 29/8, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại... đã khởi động các chương trình kích cầu mua sắm như giảm giá sốc đến 50 - 80% cùng nhiều ưu đãi. Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại mở cửa đến 23h đêm. 4 ngày nghỉ dịp lễ 2/9 được xem là "cơ hội vàng" để người dân săn hàng giảm giá, kể cả hàng hiệu.

Hệ thống siêu thị GO!, Big C triển khai chương trình khuyến mãi “Tự hào Việt Nam - Mừng Quốc khánh 2/9” giảm giá 50%, áp dụng đến hết ngày 06/9/2023 trên toàn quốc.Ảnh tạpchicongthuong

Đón đầu xu hướng mua sắm tăng cao dịp Quốc khánh năm nay, các siêu thị tại Hà Nội đã chuẩn bị nguồn hàng phong phú, tăng thời gian mở cửa.

Đặc biệt, nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, nhất là với hàng hóa thiết yếu, được triển khai nhằm kích cầu mua sắm vào dịp nghỉ lễ dài ngày.

Dịp này, hệ thống siêu thị WinMart, cửa hàng WinMart+/WiN triển khai loạt các chương trình khuyến mại giảm giá sâu. Cụ thể là chương trình “Đại lễ tưng bừng - Mừng tiệc siêu khủng” được hệ thống triển khai từ ngày 29/8 đến 11/9, giảm giá lên đến 50% cho nhiều nhu yếu phẩm.

Bên cạnh đó là các chương trình ưu đãi dành riêng cho hội viên với danh mục hơn 300 sản phẩm, ưu đãi tiết kiệm 20% cho sản phẩm rau sạch WinEco, thịt sạch MEATDeli; “Tuần lễ thương hiệu” kết hợp với các nhãn hàng đưa ra nhiều ưu đãi khuyến mại, giảm giá trực tiếp, tặng kèm sản phẩm,...

Tương tự, hệ thống siêu thị Aeon cũng dự báo sức mua dịp này tăng nhẹ, đồng thời với xu hướng người dân tăng mua sắm, vui chơi tại các trung tâm thương mại nên cũng tăng dự trữ hàng hóa lên từ 110% đến 140% so với ngày thường. AEON Việt Nam cũng đã sớm chủ động lên kế hoạch và làm việc với các nhà cung cấp để bảo đảm giữ ổn định giá.

Đáng chú ý, từ ngày 31/8 đến 2/9, tất cả trung tâm thương mại và siêu thị AEON trên toàn quốc sẽ mở cửa sớm hơn, tăng cường nhân lực để đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng. Cụ thể, khu vực siêu thị Aeon mở cửa từ 8h đến 23h; khu vực thời trang, điện máy mở cửa từ 9h đến 22h30.

AEON Việt Nam cũng triển khai nhiều chương trình đặc biệt cho dịp lễ như chương trình “Sale tưng bừng - Mừng đại lễ”, diễn ra từ ngày 22/8 đến 4/9, giảm giá từ 10-50% các mặt hàng thực phẩm, hóa phẩm, điện máy, gia dụng và thời trang. Bên cạnh đó, Aeon duy trì chương trình “Giá thấp mỗi ngày”, “Thứ Tư vui vẻ” và “Ưu đãi thành viên”...

Hệ thống siêu thị BRGMart dịp này cũng ngập tràn các ưu đãi với loạt chương trình khuyến mại như chương trình “Sale tưng bừng mừng đại lễ” giảm giá hàng trăm mặt hàng với mức ưu đãi lên tới 50%; chương trình “Tươi mát đong đầy” giảm giá các mặt hàng trái cây, thực phẩm đông lạnh, sữa các loại; chương trình “Sum vầy yêu thương” giảm giá lên tới 50% các sản phẩm bánh trung thu các loại...

Đáng chú ý, hệ thống BRG còn triển khai chương trình mua 1 tặng 1 với các sản phẩm lạp xưởng tươi, cá trứng, gân thăn bò, tôm nõn...

Trước thềm Lễ Quốc khánh 2/9, các siêu thị, hệ thống bán lẻ trên địa bàn TP Hà Nội đều "tung" ra hàng loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn, giảm giá lên đến 50% giá trị sản phẩm. Ảnh suckhoedoisong

Trong khi đó, hệ thống siêu thị Co.opmart tại Hà Nội và trên toàn quốc đang triển khai tháng khuyến mại chủ đề “Tự hào hàng Việt” từ 29/8 đến 18/9.

Theo đó, Co.opmart phối hợp hơn 600 đối tác kinh doanh giảm giá từ 10 đến 50% cho hơn 3.500 sản phẩm hàng Việt trên tất cả ngành hàng; bên cạnh đó là các chương trình “Sale tưng bừng mừng đại lễ 2/9”, “Deal khủng cuối tuần”, lễ hội ẩm thực Việt được tổ chức hàng tuần, chương trình khách hàng thành viên...

Các hệ thống siêu thị cũng triển khai loạt chương trình khuyến mại hấp dẫn với nhiều ưu đãi trên kênh online nhằm phục vụ nhu cầu đa dạng của người mua.

Dịp nghỉ lễ 2/9, hệ thống siêu thị LOTTE Mart trên toàn quốc triển khai chương trình khuyến mãi “Sale tưng bừng mừng quốc khánh” với nhiều combo siêu hời, giảm giá đến 50%, mua 1 tặng 1.

các sản phẩm nhập khẩu như: Nho mẫu đơn Hàn Quốc 600g, giá khuyến mại 339.000đ/hộp; Cá hồi Nauy phi lê thân, giá khuyến mại 599.000đ/kg.

Đặc biệt tặng ngay 1 gift coupon trải nghiệm sản phẩm mới tại Poongmiso/Yorihada kitchen/Cheese & Dough khi khách hàng thành viên mua hóa đơn từ 1.000.000đ, chương trình áp dụng từ 29/8 đến 03/9/2024 (số lượng gift coupon có hạn).

Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm được giảm giá đến 50% như: Bánh Kenju kem dẻo 186g, giảm 39%, chỉ còn 27.000đ/bịch; Combo 2 chai tương ớt/cà Cholimex 830g, giảm 30%, chỉ còn 46.600đ/combo; Nước sữa chua Yoyo Fresh 320ml, giảm 50%, chỉ còn 6.000đ/lon; Xúc xích phô mai CP 200g, giảm 40%, chỉ còn 24.900đ/bịch.

Đồng thời, LOTTE Mart cũng áp dụng mua 1 tặng 1 cho các mặt hàng sau: Hạt nêm Neptune tam bảo vị nấm 380g, giá khuyến mại 36.000đ/bịch, mua 1 tặng 1; Viên giặt Omo 30 viên các loại, giá khuyến mại 133.000đ/túi, mua 2 tặng 1; Nước giặt Lix sạch thơm ngàn hoa 3.3kg, giá khuyến mại 201.000đ/chai, mua 1 tặng 1.

Ngoài ra, nhiều mặt hàng khác cũng được áp dụng siêu giảm giá chỉ 29.000đ như: Ly nước nhựa Pioneer 1071 850ml; bộ thau rổ Bio 28cm; móc vuông Hara 175; lốc 3 khăn rút cực đã Save 180T; khăn mặt Phong Phú, sáp thơm Farcent 170g các loại.

Tại siêu thị GO!, Big C, các sản phẩm đông mát, đông lạnh phục vụ dịp họp mặt như bánh mandu CJ Bibigo tôm, xúc xích Vealz CP, kem hộp Vinamilk 450ml, hộp 6 hũ nước yến sào Queennest 25%, nước ép Vfresh, Coca Cola ít đường… giảm giá đến 49% giá trị sản phẩm.

Với mặt hàng thực phẩm xanh – sạch, người tiêu dùng mua hàng từ ngày 30/8 đến hết 3/9 sẽ được trợ giá đến 45% khi mua dưa leo baby VietGAP, thạch rau câu Kimiko…

Riêng các sản phẩm gia vị, sản phẩm tiêu dùng nhanh như hạt nêm Knorr heo, nước mắm Nam Ngư nhãn vàng, mì trứng cao cấp Meizan… cũng ưu đãi đến 50%.

Theo đại diện các siêu thị Aeon, Co.opMart, BRG, GO, Big C, WinMart... hiện nay sức mua đang phục hồi khá tốt. Do đó, các nhà bán lẻ này đang tập trung mở rộng hệ thống điểm bán, tìm kiếm nguồn hàng, nâng cao chất lượng phục vụ, duy trì giá bán ổn định và nâng cao doanh số.