Siêu thị BigC, Co.opmart, Vinmart vào cuộc “giải cứu” nông sản Hải Dương

Ghi nhận của PV Kiến Thức tối ngày 23/2 tại siêu thị BigC Thăng Long nằm trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội); thuộc Tập đoàn Central Retail), nông sản của tỉnh Hải Dương được bày bán với các mặt hàng như cà rốt, bắp cải trắng, su hào, hành tây, cà chua. Được biết, hệ thống 2 siêu thị GO/BigC của Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam áp dụng chương trình bán hàng với giá ưu đãi các loại nông sản của tỉnh Hải Dương từ ngày 22/2. Dự kiến, mỗi tuần GO/BigC miền Bắc sẽ tiêu thụ khoảng 70 tấn nông sản của Hải Dương. Chương trình sẽ được tiếp tục cho đến cuối mùa vụ, nhằm chung tay giúp người nông dân bớt thiệt hại nhất. Giá nông sản Hải Dương được BigC thực hiện bán không lợi nhuận, trong đó su hào có giá 5.900 đồng/kg; bắp cải 3.900 đồng/kg; cà chua 4.900 đồng/kg; hành tây là 13.800 đồng/kg. Gian hàng bán nông sản Hải Dương được siêu thị treo tấm biển thông tin cỡ lớn để khách hàng dễ dàng quan sát, nhận biết. Các sản phẩm nông sản của bà con tỉnh Hải Dương được bày bán cùng với những mặt hàng nông sản khác trong siêu thị. Khá nhiều người dân tìm đến siêu thị BigC Thăng Long “giải cứu” nông sản Hải Dương. Tương tự, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã TP.Hà Nội (số 217 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội) siêu thị Co.opmart cũng mở gian hàng hỗ trợ tiêu thụ nông sản của các hợp tác xã Hải Dương bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Các loại nông sản gồm: Cà rốt, su hào, cà chua, ổi, bắp cải trắng, hành lá, xoài, cam, thanh long các loại. Tại đây, giá các sản phẩm nông sản cũng đều được công khai và thấp hơn giá trên thị trường rất nhiều. Bà Nguyễn Thị Kim Dung - Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Nội cho biết, trước mắt siêu thị thành lập gian hàng để hỗ trợ bà con nông dân Hải Dương tiêu thụ nông sản. Sau đó, tùy tình hình sẽ có lộ trình phù hợp để tiếp tục hỗ trợ. Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Nội cho biết thêm, ước tính đợt này, siêu thị sẽ bù chi phí để có thể bán ra khoảng 200-300 tấn nông sản Hải Dương, dự kiến kéo dài trong một tháng hoặc cho đến khi tổng lượng nông sản toàn tỉnh cơ bản được tiêu thụ ổn định. Dù trời đã tối nhưng người dân vẫn tìm đến số 217 Trần Phú để hỗ trợ mua hàng "giải cứu" nông sản Hải Dương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Để phòng dịch COVID-19, hầu hết người đến mua hàng đều chấp hành việc đeo khẩu trang. Nguồn hàng “giải cứu” được siêu thị Co.opmart tiêu thụ chủ yếu từ các hợp tác xã ở Hải Dương và có biện pháp kiểm soát chất lượng đảm bảo an toàn, không thu mua “giải cứu” đại trà những sản phẩm không rõ nguồn gốc. Vì vậy, người dân có thể an tâm khi mua hàng ủng hộ. Trong khi đó, siêu thị Vinmart tại khu đô thị Vinhomes Times City (Hà Nội) cũng bán nhiều sản phẩm nông sản an toàn từ tỉnh Hải Dương. Hệ thống siêu thị MM Mega Market (Hà Nội) cũng tham gia "giải cứu" nông sản Hải Dương. Giá bán các sản phẩm nông sản theo tiêu chí "bán hàng không lợi nhuận". Chuyến hàng "giải cứu" đầu tiên được nhập bán tại hệ thống MM Mega Market từ ngày 22/2 với giá chỉ 5.900 đồng/kg.

