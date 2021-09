Sắp mở lại bay nội địa: “Bỏ túi” những lưu ý để không lỡ chuyến

Cụ thể Cục Hàng không Việt Nam đã lập kế hoạch mở rộng các đường bay chở hành khách trong phạm vi nội địa. Hiện tại, cả nước có 22 cảng hàng không, sân bay đang hoạt động khai thác nội địa và các sân bay, bãi đáp có hoạt động hàng không chung (Hạ Long, Vũng Tàu…).

Hành khách cần lưu ý chuẩn bị giấy tờ cần thiết để di chuyển bằng máy bay.

Cục Hàng không đề xuất chia quá trình mở lại đường bay thành 2 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 sẽ áp dụng thí điểm sau khi kế hoạch được duyệt 4 tuần. Ở giai đoạn này, chặng bay chiều từ nhóm A đến các nhóm A, B và C: không giới hạn hành khách và khách đi máy bay phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Đối với chặng bay chiều từ nhóm B đến nhóm A, B và C, hoặc từ nhóm C đến nhóm A và B: khách công vụ, lực lượng phòng chống dịch Covid-19: yêu cầu có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Nhóm A (vùng xanh) là sân bay thuộc các tỉnh, thành không có khu vực áp dụng giãn cách xã hội gồm: Vân Đồn (Quảng Ninh) và bãi đáp thuỷ phi cơ vịnh Hạ Long, Cát Bi (Hải Phòng), Điện Biên. Nhóm B (vùng vàng) là sân bay thuộc các tỉnh giãn cách theo từng khu vực (quận/huyện trở lên) gồm các sân bay Nội Bài (Hà Nội), Thọ Xuân (Thanh Hoá), Đồng Hới (Quảng Bình), Vinh (Nghệ An), Cam Ranh (Nha Trang), Phú Bài (Thừa Thiên-Huế), Pleiku (Gia Lai), Tuy Hoà (Phú Yên), Chu Lai (Quảng Nam), Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu), sân bay Vũng Tàu phục vụ trực thăng, Liên Khương (Lâm Đồng). Nhóm C (vùng đỏ) là các sân bay thuộc các tỉnh thành đang áp dụng giãn cách toàn địa bàn gồm các sân bay: Đà Nẵng, Phù Cát (Bình Định), Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Cần Thơ, Phú Quốc (Kiên Giang), Cà Mau, Rạch Giá (Kiên Giang).

Với các hành khách khác phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và đáp ứng một trong các điều kiện như có giấy chứng nhận hoàn thành cách ly và được cơ sở cách ly vận chuyển thẳng bằng xe chuyên dụng từ cơ sở cách ly đến sân bay xuất phát; hoặc có chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19, trong đó, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát; hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát.

Đối với chặng bay giữa các sân bay nhóm C với nhau, chỉ áp dụng đối với khách công vụ, lực lượng phòng chống dịch COVID-19 và hành khách có văn bản đồng ý di chuyển/tiếp nhận của các địa phương đi và đến. Hành khách phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Ở giai đoạn 1, các hãng hàng không lưu ý chỉ được mở bán các chuyến bay có ngày khởi hành trong vòng 4 tuần kể từ ngày Kế hoạch này được Bộ GTVT phê duyệt.

Trong 4 tuần đầu tiên của giai đoạn 1, nếu kế hoạch được thực hiện thông suốt thì giai đoạn 2 tiếp tục được triển khai. Cụ thể, đối với chặng bay chiều từ nhóm A đến nhóm A, B và C: tương tự như giai đoạn 1.

Đối với chặng bay chiều từ nhóm B đến nhóm A, B và C và từ nhóm C đến nhóm A và B: tương tự như giai đoạn 1, tuy nhiên lần này sẽ áp dụng thêm cho các hành khách có xác nhận lưu trú tại khu vực không áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tối thiểu 14 ngày trước khi di chuyển. Đối với chặng bay giữa các sân bay nhóm C với nhau: tương tự như giai đoạn 1.

Ở giai đoạn 2, các hãng hàng không cũng chỉ được mở bán cho các hành khách "có xác nhận lưu trú tại khu vực không áp dụng giãn cách xã hội" theo Chỉ thị 16 tối thiểu 14 ngày trước khi di chuyển, trên các chuyến bay có ngày khởi hành trong vòng 4 tuần kể từ ngày bắt đầu giai đoạn 2.

Ngoài ra, sau 4 tuần thí điểm, các hãng hàng không triển khai mở bán vé bình thường nếu không được thông báo khác.

Các hãng hàng không Việt Nam đều được phép tổ chức mở bán, khai thác các đường bay nội địa với các điều kiện nêu trên theo nhu cầu, không hạn chế về tần suất khai thác trên cơ sở slot được Cục Hàng không chấp thuận.

Các hãng hàng không Việt Nam cần rà soát nguồn lực (máy bay, tổ bay, năng lực bảo dưỡng, sửa chữa…) đảm bảo tổ chức thực hiện các đường bay theo kế hoạch phê duyệt.