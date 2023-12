Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco, mã: PAC) vừa công bố kế hoạch thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023, thời gian trả dự kiến vào ngày 19/1/2024. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 5% (tương đương sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng trả tạm ứng cổ tức là ngày 29/12/2023.



Ước tính, với 46,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Pinaco cần chi tổng cộng 23,2 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Trong đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đang là công ty mẹ của Pinaco, với tỷ lệ sở hữu 51,43%, ước tính sẽ thu về khoảng 12 tỷ đồng từ đợt tạm ứng cổ tức này. Một cổ đông lớn khác là The Furukawa Battery Co. Ltd cũng dự kiến thu về gần 2,5 tỷ đồng cổ tức với 10,54% vốn sở hữu.

Trước đó, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Pinaco đã thông qua kế hoạch cổ tức bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ kỳ vọng 15%. Đại hội đồng cổ đông Pinaco cũng ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi tạm ứng cổ tức 2023 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong năm. Như vậy, xét theo kế hoạch trên, cổ đông Pinaco còn có thể nhận thêm cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 10% bằng tiền trong tương lai.

Nợ phải trả gấp 1,59 lần vốn chủ sở hữu

Theo thông tin giới thiệu trên website doanh nghiệp: pinaco.com, Công ty CP Pin Ắc Quy Miền Nam được thành lập từ năm 1976. Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ tháng 10/2004 và đưa cổ phiếu lên niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM từ tháng 11/2006 với mã cổ phiếu là PAC. Trải qua 47 năm xây dựng và phát triển, Pinaco tự hào là doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm pin - ắc quy. Pinaco còn được biết đến là cái tên gắn liền với với thương hiệu pin Con Ó và nhãn hiệu ắc quy Đồng Nai.

Sắp chi hơn 23 tỷ trả cổ tức, doanh thu Pinaco thế nào? (ảnh minh họa: Internet).

Theo báo cáo tài chính quý III/2023, Pinaco ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 672,8 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu bán pin và ắc quy sụt giảm. Giá vốn hàng bán giảm 22% so với cùng kỳ, xuống còn 577 tỷ đồng, qua đó, kéo theo lợi nhuận gộp của Pinaco giảm 24%, về mức 95,7 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 10% so với cùng kỳ, ở mức 14,6%. Trong khi đó, chi phí tài chính tiếp tục được cắt giảm 34%, đạt 22,2 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng 3% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 1%, lần lượt ở mức 48,7 tỷ đồng và gần 13,4 tỷ đồng đã kéo lùi lợi nhuận của Pinaco. Kết quả, Pinaco báo lãi sau thuế chỉ đạt hơn 21 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Pinaco ghi nhận đạt 2.322 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 13%, về mức gần 42,3 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 21%, ở mức 59 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ, ở mức 158,4 tỷ đồng. Với những biến động trên, lợi nhuận trước thuế của Pinaco đạt gần 103,6 tỷ đồng, giảm 39% so với 9 tháng năm 2022; lợi nhuận sau thuế giảm 40%, về 80,2 tỷ đồng.

Trước tình hình khó khăn trên, HĐQT Pinaco vừa qua quyết định giảm kế hoạch năm 2023 với doanh thu 3.600 tỷ đồng và 145 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng giảm lần lượt 5% và 27% so với kế hoạch ban đầu. Như vậy, so với kế hoạch điều chỉnh, Pinaco đã thực hiện lần lượt 72% kế hoạch doanh thu và 71% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.

Tại cuối quý III/2023, tổng tài sản của Pinaco ghi nhận đạt hơn 2.361 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho ở mức 568,6 tỷ đồng, chiếm 24% tổng tài sản, đa phần là nguyên vật liệu và thành phẩm; đầu tư tài chính ngắn hạn đạt gần 506 tỷ đồng, chiếm 21% tổng tài sản (toàn bộ là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng và hưởng lãi suất dao động từ 6,2% - 9,5%/năm); các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn đạt 382,7 tỷ đồng, chiếm 16% tổng tài sản.

Xét về nguồn vốn, nợ phải trả của Pinaco tại ngày 30/9/2023 ở mức hơn 1.450 tỷ đồng. Theo đó, nợ vay chiếm chủ yếu trong cơ cấu nguồn vốn của Pinaco đạt hơn 1.036 tỷ đồng, giảm 12% so với hồi đầu năm, gần như toàn bộ là vay ngắn hạn ngân hàng và không có tài sản đảm bảo.

Trong đó, các khoản vay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đang có dư nợ lớn nhất với hơn 499 tỷ đồng, lãi suất từ 4,5% - 6,3%/năm cho khoản vay bằng VNĐ và 4%/năm cho khoản vay bằng USD. Cùng đó là khoản vay bên thứ 3 là giá trị 32,5 tỷ đồng thể hiện khoản vay ngắn hạn, không đảm bảo và không chịu lãi suất từ Công ty CP Thương mại Địa ốc Việt với mục đích góp vốn đầu tư vào công ty liên kết là Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh bất động sản Thịnh Phát (chiếm 26% vốn chủ sở hữu)…

Ngoài ra, tại thời điểm 30/9/2023, vốn chủ sở hữu của Pinaco đạt hơn 911 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ là hơn 464 tỷ đồng; công ty còn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 89,6 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,59 lần.

Trong một diễn biến khác, mới đây, ngày 8/12/2023, Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean (SG3 Jean) vừa đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu của Công ty CP Pin Ắc quy Miền Nam nhằm mục đích đầu tư. Trước giao dịch, SG3 Jean chưa sở hữu cổ phiếu PAC của Pinaco. Giao dịch dự kiến từ 14/12/2023 - 12/01/2024, nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của SG3 Jean tại Pinaco sẽ tăng lên 6,46%.

Ước tính, SG3 Jean cần chi 75 tỷ đồng để mua số cổ phiếu nói trên, chiếu theo giá đóng cửa phiên ngày 8/12 là 25.000 đồng/cp. Về mối liên hệ, ông Nguyễn Quốc Việt – thành viên HĐQT của Pinaco đồng thời là thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc của SG3 Jean.