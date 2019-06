Sao Việt sở hữu gia tài "khủng": Đâu phải ai cũng sinh ra ở vạch đích

Góp mặt trong một chương trình mới đây, Quyền Linh có dịp trải lòng về những năm tháng khó khăn, khi mới “chân ướt chân ráo” đến TP.HCM lập nghiệp. Nam nghệ sĩ kể do nhà nghèo, lại không người thân giúp đỡ, anh chỉ biết tìm đến các công việc khuân vác nhưng đều bị từ chối. “Tôi đi ngang chỗ bán cháo trắng, đói quá mà không có tiền. Tôi quyết định vào xin một tô cháo. Chị đó nói đợi bán hết không còn khách thì chị cho. Tôi ngồi chờ đến 3 giờ sáng đến mức nồi cháo không còn gì”, Anh chia sẻ trong nước mắt. Vượt qua những khó khăn, Quyền Linh tìm đến nghệ thuật và từng bước chứng minh năng lực diễn xuất trong nhiều dự án phim. Trải qua 30 năm lăn lộn trong nghề, anh đã có trong tay “gia tài” đóng phim đồ sộ với hàng trăm tập phim điện ảnh lẫn truyền hình. Dù sở hữu tính cách nông dân, không phô trương, nam MC khiến nhiều người choáng ngợp khi nhìn vào khối tài sản triệu đô la gồm: biệt thự, siêu xe,... và cả các dự án bất động sản. Nhìn vào cuộc sống xa hoa hiện tại của Tăng Thanh Hà, ít ai nghĩ rằng cô từng có tuổi thơ khốn khó cùng cực. Năm lên 10 tuổi, gia đình Hà Tăng phải bán nhà khi gặp khó khăn về kinh tế. Nữ diễn viên theo gia đình mưu sinh ở khắp nơi, sống tạm bợ trong những căn nhà trọ. Cô từng phải phụ mẹ bán nước mía, nấu cơm, sau đó đạp xe giao cho khách rồi mới đến trường học. “Ngọc nữ màn ảnh Việt” từng tâm sự nỗi khát khao lớn nhất ngày ấy là được ở trong một ngôi nhà bình thường như bao người. Nhờ sắc đẹp và sự may mắn, Tăng Thanh Hà nhanh chóng vươn lên hàng sao cùng nhiều lời mời đóng phim, quảng cáo. Năm 2012, cô kết hôn cùng doanh nhân Louis Nguyễn và có cuộc sống viên mãn khi gả vào hào môn. Dù không còn nhiều hoạt động nghệ thuật, tên tuổi của cô vẫn luôn được chú ý từ cả truyền thông lẫn khán giả. Đàm Vĩnh Hưng kể anh sinh ra trong một gia đình giàu có. Tuy nhiên, biến cố bất ngờ xảy ra nên gia đình anh lâm vào cảnh nợ nần, không nơi ăn chốn ở. Bố anh phải đạp xích lô mưu sinh, đến mức khi ông chết còn không đủ tiền để mua chiếc quan tài. Mẹ anh phải năn nỉ để mua được và chờ tiền phúng điếu để trả. Bằng sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ, Đàm Vĩnh Hưng hiện nay có sự nghiệp và gia sản triệu đô nhiều người nể phục. Nổi bật nhất trong số tài sản của Mr Đàm phải kể đến căn biệt thự xa hoa có giá lên tới 66 tỷ đồng nằm tại quận 10, TP,HCM. Ngoài ra, anh cũng đang có trong tay hàng loạt siêu xe, bộ sưu tập hàng hiệu, nhẫn kim cương... cùng lượng fan đông đảo khắp trong ngoài nước. Ngọc Trinh sinh ra tại một vùng quê nghèo tỉnh Trà Vinh. Mẹ mất sớm, bố cô một mình nuôi 4 đứa con. "Nữ hoàng nội y" kể, có những lúc nhà túng thiếu tới mức không có đồ ăn, chính những người ruột thịt cũng bỏ mặc anh chị em cô. Vì gia cảnh nghèo khó, Ngọc Trinh quyết định lên Sài Gòn đi làm ở quán bar, PG xe hơi, nhân viên phục vụ trong quán bi-da và nhân viên pha chế. Cũng từ đây, cuộc đời của cô chính thức sang trang khi gặp ông bầu Khắc Tiệp. Hiện tại, Ngọc Trinh là một trong những người đẹp giàu có của showbiz Việt. Cô nàng thường xuyên xuất hiện với những bộ cánh, túi xách hàng hiệu đắt tiền, siêu xe, nhà xịn khiến người ngoài choáng ngợp. Dù con đường làm nghề lắm thị phi, Ngọc Trinh cho biết cô cảm thấy tự hào vì đã có thể lo được cho bản thân và gia đình cuộc sống tươm tất. Nghệ sĩ Trường Giang là điển hình cho hình ảnh người nghệ sĩ đi lên từ nghèo khó. Mồ côi mẹ từ lúc 5 tuổi, bố anh một mình gà trống nuôi 6 người con. Anh em nam danh hài phải đi mót củi, lượm mủ cao su để kiếm tiền phụ bố trang trải từng bữa cơm hàng ngày. Khoảng thời gian là sinh viên, anh còn làm đủ thứ nghề để có tiền trang trải cuộc sống... Thậm chí, anh còn phải nghỉ học vì không có tiền đóng phí. Khi may mắn nổi tiếng và khẳng định được tài năng sau nhiều năm lận đận, Trường Giang cũng không ít lần phải rơi nước mắt khi nhìn lại những ngày tháng cực khổ đã qua. Hiện anh là một trong những danh hài hàng đầu với mức cát-xê cao ngất ngưởng cùng cuộc hôn nhân hạnh phúc bên cạnh bà xã Nhã Phương. *)Title do Kiến Thức biên tập lại

