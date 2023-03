“Resort phố” tại gia đẹp mê mẩn của gia đình 3 thế hệ

Nằm trên một con đường liên tỉnh với đông đúc xe lớn chạy qua, Nguyenlee House như một chiếc cây cổ thụ lớn được bao bọc bởi bức tường cao 7m và ngập tràn cây xanh. Ngôi nhà với diện tích 500m2 được ví như một “resort tại gia” của một gia đình 3 thế hệ. Cảm hứng chính mà kiến trúc sư của MM Home và gia chủ thực hiện công trình là muốn tạo ra một không gian thuần về nghỉ dưỡng, giúp cho ông bà có một nơi trong lành để hít thở không khí tự nhiên, và trẻ con có không gian vui chơi an toàn, thoải mái. Do đó, kiến trúc sư dành hơn nửa diện tích cho khu vườn với nhiều cây xanh bao quanh. Ngôi nhà 2 tầng trải dài trên 190m2 với nhiều giải pháp đón sáng và kết nối với cảnh quan. Tầng trệt của ngôi nhà phố được nâng cao lên như một quả đồi nhỏ, xung quanh được phủ bởi hệ thống cây xanh. Dọc theo chiều dài nhà là bể bơi có kích thước 4x16m. Phòng sinh hoạt chung thiết kế mở hai mặt tiếp xúc trực tiếp với gió trời giúp căn phòng thông thoáng và mát mẻ. Phòng ăn và bếp được đặt ở tầng trệt với ánh sáng ngập tràn bao phủ ở mọi phía. Khu vực bàn ăn kết nối vớ hàng cây xanh cùng bể bơi. Phòng bếp sáng thoáng, nấu ăn không lo bị đọng mùi thức ăn. Tại tầng 1 của căn nhà còn thiết kế phòng ngủ tối giản, ngập ánh sáng cho ông bà. Phòng ngủ master trên tầng 2 có thiết kế đơn giản, tầm nhìn ra sân vườn. Phòng tắm thiết kế đơn giản, sử dụng gam màu trắng chủ đạo. Cầu thang dẫn lên các tầng là sự kết hợp của gỗ nâu tự nhiên và lan can là thép uốn cong. Hàng hiên rộng trở thành thành nơi hóng mát, thư giãn vào mỗi buổi chiều. Nguồn ảnh: MM Home Video: Nhà 25m2- cơ hội có nhà cho nhiều người? Nguồn: VTV24

