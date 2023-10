Rau trồng trong bóng tối có gì khác mà giá nửa triệu đồng/kg?

Nhiều nhà hàng ở các thành phố ẩm thực như New York và London từng thu hút sự chú ý của đông đảo thực khách khi giới thiệu món salad làm từ rau diếp hồng. Ảnh: Instagram Ngay sau khi xuất hiện, salad rau diếp hồng nhanh chóng trở thành món ăn được yêu thích trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram Rau diếp hồng (hay xà lách hồng) là một loại rau diếp xoăn có màu hồng. Nó dường như là một bản sao của loại rau diếp lá xanh tiêu chuẩn. Ảnh: Adobe Stock Rau diếp hồng được trồng trong nhiều ở khắp các vùng của Ý như Verona, sau đó là các khu vực ở miền Nam nước Pháp. Ảnh: DM Loại này giống như một chiếc bắp cải đỏ với trọng lượng nhẹ, vị đắng hơn một chút. Ảnh: Wirteverband Basel-Stadt Với màu sắc bắt mắt, rau diếp hồng lộng lẫy như một bông hoa. Ảnh: DM Nhiều người nghĩ rau diếp hồng là sản phẩm lai tạo nhưng loại rau này hoàn toàn tự nhiên với màu hồng cực kỳ bắt mắt. Ảnh: J. Marchini Farms Trong khi rau diếp xanh thông thường có giá bán dưới 1 USD (khoảng 23.000 đồng) mỗi kg thì giá của rau diếp hồng lên tới hơn 20 USD/kg (tương đương khoảng 500.000 đồng). Ảnh: iStock Được trồng tự nhiên nhưng rau diếp hồng cần kỹ thuật chăm sóc đặc biệt, từ đó khiến nó mang màu sắc ánh hồng thay vì màu xanh truyền thống. Ảnh: Getty Rau diếp hồng trồng trong bóng tối để chúng phát triển nhanh và mạnh mẽ. Ảnh: Getty Do điều kiện thiếu ánh sáng mặt trời khiến lá và thân cây không được quang hợp, cây rau không có màu xanh lục như bình thường. Ảnh: The Packer Giá Rau Xanh Tại Tp.HCM Tăng Mạnh. Nguồn: Tin Tức VTV24

Nhiều nhà hàng ở các thành phố ẩm thực như New York và London từng thu hút sự chú ý của đông đảo thực khách khi giới thiệu món salad làm từ rau diếp hồng. Ảnh: Instagram Ngay sau khi xuất hiện, salad rau diếp hồng nhanh chóng trở thành món ăn được yêu thích trên mạng xã hội. Ảnh: Instagram Rau diếp hồng (hay xà lách hồng) là một loại rau diếp xoăn có màu hồng. Nó dường như là một bản sao của loại rau diếp lá xanh tiêu chuẩn. Ảnh: Adobe Stock Rau diếp hồng được trồng trong nhiều ở khắp các vùng của Ý như Verona, sau đó là các khu vực ở miền Nam nước Pháp. Ảnh: DM Loại này giống như một chiếc bắp cải đỏ với trọng lượng nhẹ, vị đắng hơn một chút. Ảnh: Wirteverband Basel-Stadt Với màu sắc bắt mắt, rau diếp hồng lộng lẫy như một bông hoa. Ảnh: DM Nhiều người nghĩ rau diếp hồng là sản phẩm lai tạo nhưng loại rau này hoàn toàn tự nhiên với màu hồng cực kỳ bắt mắt. Ảnh: J. Marchini Farms Trong khi rau diếp xanh thông thường có giá bán dưới 1 USD (khoảng 23.000 đồng) mỗi kg thì giá của rau diếp hồng lên tới hơn 20 USD/kg (tương đương khoảng 500.000 đồng). Ảnh: iStock Được trồng tự nhiên nhưng rau diếp hồng cần kỹ thuật chăm sóc đặc biệt, từ đó khiến nó mang màu sắc ánh hồng thay vì màu xanh truyền thống. Ảnh: Getty Rau diếp hồng trồng trong bóng tối để chúng phát triển nhanh và mạnh mẽ. Ảnh: Getty Do điều kiện thiếu ánh sáng mặt trời khiến lá và thân cây không được quang hợp, cây rau không có màu xanh lục như bình thường. Ảnh: The Packer Giá Rau Xanh Tại Tp.HCM Tăng Mạnh. Nguồn: Tin Tức VTV24