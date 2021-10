Quỹ ngoại liên tục thoái vốn tại PAN của ông Nguyễn Duy Hưng

Theo đó, Tael Two Partners Ltd đăng ký bán gần 5,7 triệu cổ phiếu PAN để giảm sở hữu từ 14,37% về còn 11,65%, giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/10-19/11.



Gần đây nhất, Tael Two Partners Ltd liên tục bán ra cổ phiếu PAN để giảm sở hữu. Cụ thể, từ 27/9-7/10, quỹ ngoại này bán ra hơn 2 triệu cổ phiếu PAN; từ 13-15/10, Tael Two Partners Ltd tiếp tục bán ra 5 triệu cổ phiếu PAN.

Ngoài ra, tổ chức đến từ Nhật Bản Sojitz Corporation đăng ký bán 10,5 triệu cổ phiếu PAN để giảm sở hữu từ 9,68% về còn 4,82% vốn, giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/10-5/11. Như vậy, nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ không còn là cổ đông lớn tại công ty.

"Ông trùm chứng khoán” Nguyễn Duy Hưng.

Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm nay, PAN ghi nhận doanh thu xấp xỉ 3.960 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 160 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 27% và 69% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tập đoàn này đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 10.025 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 495 tỷ đồng trong năm nay cùng mức cổ tức tối thiểu 5%.