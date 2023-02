Quảng Nam “chốt” tiến độ hoàn thành 2 dự án nhà ở

Cụ thể, với dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Thiên Ân, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện đến hết tháng 12/2024 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ dự án. Dự án này do Công ty CP Vinaconex 25 làm chủ đầu tư.



Bên cạnh đó, đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị, dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò được UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh tiến độ đến hết tháng 5/2024 hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ dự án. Dự án này do Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam thực hiện.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty CP Vinaconex 25 và Công ty TNHH Phú Gia Thịnh Quảng Nam phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn trong công tác quản lý hiện trạng, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc, phát sinh trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; thực hiện các thủ tục có liên quan đến đất đai, nghĩa vụ tài chính và các thủ tục về đầu tư, xây dựng và tập trung nhân lực, thiết bị triển khai thi công hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo tiến độ điều chỉnh.

Cùng đó, các chủ đầu tư trên không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên danh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở, hợp đồng đặt cọc các khoản giao dịch về nhà ở hoặc kinh doanh quyền sử dụng đất trong dự án theo quy định.

Đồng thời, các doanh nghiệp này phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí; phối hợp cơ quan liên quan hoàn thành thủ tục xác định phê duyệt mức thu tiền sử dụng đất của dự án; quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Ngoài ra, các đơn vị này còn phải lập tiến độ chi tiết dự án, trình Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Điện Bàn thẩm định, làm cơ sở quản lý tiến độ và triển khai thực hiện dự án.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Nam nhấn mạnh, nghiêm cấm các chủ đầu tư chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định của Nhà nước; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản tại dự án.

Trường hợp UBND tỉnh Quảng Nam đồng ý điều chỉnh tiến độ mà công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vướng mắc không triển khai thực hiện được, doanh nghiệp chủ động báo cáo đề xuất hướng xử lý…

Quảng Nam "chốt" tiến độ hoàn thành 2 dự án nhà ở (ảnh minh họa, nguồn: Internet).

UBND tỉnh Quảng Nam cũng giao UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, ổn định cuộc sống cho nhân dân trong vùng dự án, dứt điểm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công, hoàn thành toàn bộ dự án đảm bảo thời gian điều chỉnh tiến độ.

Trong trường hợp khó khăn, không hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư không phối hợp, làm kéo dài thời gian thực hiện dự án, chủ động báo cáo đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh dự án, đưa vào chỉnh trang hoặc dừng thực hiện đối với phần diện tích chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng để kết thúc dự án, không điều chỉnh tiến độ nhiều lần.

Ở diễn biến liên quan, trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã thống nhất gia hạn tiến độ cho hàng loạt dự án bất động sản khác trên địa bàn. Những dự án này được tỉnh Quảng Nam gia hạn tiến độ hoàn thành, nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng trong năm 2023 và năm 2024.

Đơn cử, đến hết tháng 12/2023, dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Ngân Câu do Công ty CP Vinaconex 25 làm chủ đầu tư phải hoàn thành toàn bộ dự án (giãn tiến độ thêm 24 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận).

Tương tự, tỉnh Quảng Nam cũng thống nhất điều chỉnh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Công ty TNHH Đại Việt làm chủ đầu tư. Theo đó, đối với dự án Khu dân cư mới Bình An 2, đến hết tháng 3/2023 hoàn thành toàn bộ dự án (giãn tiến độ thêm 24 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận).

Dự án Khu đô thị An Phú, đến hết tháng 4/2023 hoàn thành toàn bộ dự án (giãn tiến độ thêm 24 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận).

Mặt khác, dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Phú Thịnh do Công ty TNHH MTV Dịch vụ tổng hợp Phước Nguyên làm chủ đầu tư có quyết định đến hết tháng 4/2023 hoàn thành toàn bộ dự án (giãn tiến độ thêm 24 tháng so với tiến độ đã được UBND tỉnh chấp thuận).

Hay, dự án Khu đô thị Yến Hà My tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc của Công ty TNHH Yến Hà My được gia hạn tiến độ hoàn thành đến hết tháng 12/2023.

Dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa 1 tại xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành được điều chỉnh gia hạn tiến độ đến hết tháng 6/2023.