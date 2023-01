Nữ tỷ phú quyền lực của bóng đá Thái Lan giàu cỡ nào?

Madam Pang được cho là người phụ nữ có ảnh hưởng lớn nhất nhì đến nền bóng đá Thái Lan hiện nay. Được biết, bà cũng là nữ doanh nhân, tỷ phú với số tài sản khổng lồ. Ảnh: FBNV Bà Madam Pang là thế hệ đời thứ 5 của gia tộc dòng họ Lamsam - gia tộc gốc Hoa giàu có nổi tiếng lâu đời tại Thái Lan. Ảnh: FBNV Tỷ phú Madam Pang đang là Chủ tịch kiêm chức Giám đốc điều hành của một công ty bảo hiểm hàng đầu của xứ sở chùa vàng và đồng sở hữu công ty Meister Technik. Đây là công ty lớn chuyên phân phối cho thương hiệu xe Audi ở Thái Lan. Ảnh: FBNV Truyền thông Thái Lan ước tính bà Madam Pang sở hữu khối tài sản cá nhân lên tới 740 triệu USD (thống kê vào đầu năm 2022), chủ yếu đến từ lợi nhuận của tập đoàn bảo hiểm Muang Thai và bán sản phẩm thời trang xa xỉ. Ảnh: FBNV Công ty bảo hiểm Muang Thai Insurance nằm trong số những tập đoàn bảo hiểm hàng đầu tại Thái Lan. Bất chấp những khó khăn do đại dịch, công ty của tỷ phú Madam Pang vẫn tăng trưởng tốt. Ảnh: Bangkok Post. Ngoài ra, nữ tỷ phú Thái Lan còn là một trong những người đầu tiên nhập khẩu các sản phẩm thời trang xa xỉ từ nước ngoài về Thái Lan. Công ty của bà Madam Pang có doanh thu hàng chục triệu USD mỗi năm nhờ việc kinh doanh thời trang. Ảnh: FBNV Hiện tại, nữ tỷ phú Madam Pang sở hữu một căn nhà có thiết kế đơn giản song vẫn toát lên vẻ hiện đại ngay tại trung tâm Bangkok (Thái Lan). Ảnh: Hello Trong nhà thiết kế thoáng đãng, có bể bơi lớn. Ảnh: Hello Từ phòng khách có thể ngắm cảnh cây cối xanh tươi ở bên ngoài, đưa đến cảm giác thoải mái và thư giãn. Ảnh: Hello Tuy nhiên, thực tế tài sản của nữ doanh nhân Thái Lan có thể cao hơn nữa nhờ các khoản thừa kế và hoạt động kinh doanh mà bà nhận được từ gia đình. Ảnh: FBNV Video: Chặng đường thành tỷ phú của CEO hãng Apple. Nguồn: VTV24

