Độ giàu có của tỷ phú Thái “ngắm” thầy Park cho vị trí thuyền trưởng

Theo tờ CheerBall của Thái Lan, nữ tỷ phú Nualphan Lamsam - chủ tịch của CLB Port FC đang lên kế hoạch để tìm người về ngồi vào “ghế nóng” của đội bóng. Đáng chú ý, HLV Park Hang-seo của ĐT Việt Nam cũng là một ứng cử viên. Ảnh: CheerBall Bà Nualphan Lamsam được biết đến với vị trí trưởng đoàn các đội tuyển bóng đá Thái Lan, đồng thời là nữ tỷ phú nổi tiếng bậc nhất nước này. Ảnh: SCMP Nualphan Lamsam xuất thân từ một trong những gia đình giàu nhất Thái Lan. Bà là thế hệ thứ năm của gia tộc Lamsam người Thái gốc Hoa đã lập ra ngân hàng Kasikorn và có tài sản gần 100 tỷ USD. Ảnh: SCMP Tỷ phú Nualphan Lamsam bắt đầu sự nghiệp với tư cách là chủ sở hữu Saint Honorè - nhà phân phối Hermès Thái Lan. Vì thế, không quá ngạc nhiên khi bà sở hữu một bộ sưu tập túi xách và quần áo sang trọng của riêng mình từ nhà mốt Pháp. Ảnh: Instagram Hiện tại, bà còn là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Muang Thai Insurance, một trong những công ty bảo hiểm hàng đầu ở xứ sở chùa vàng. Ảnh: InstagramNữ tỷ phú Thái Lan còn là người yêu thích trang sức. Bà luôn biết phải đeo loại trang sức gì khi xuất hiện tại các sự kiện. Ảnh: Instagram Bà Lamsam cũng chi tiền của bà cho các đội tuyển bóng đá quốc gia của Thái Lan. Ảnh: SCMP Theo cây viết Andrew Das của The New York Times, bà Nualphan Lamsam không chỉ là quản lý của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Thái Lan mà còn là một trong những mạnh thường quân lớn nhất của đội bóng này. Ảnh: SCMP Năm 2021, với tư cách là chủ tịch đội bóng Thai Port, bà đã tổ chức buổi tiệc gắn kết, tặng nhiều món quà đắt tiền cho các cầu thủ và nhân viên như đồng hồ Rolex, iPhone 13 và túi hàng hiệu qua hoạt động rút thăm may mắn. Ảnh: SCMP Những bức ảnh trên trang Instagram cá nhân cho thấy nơi ở riêng của bà Nualphan Lamsam vô cùng sang trọng với đồ trang trí bằng đèn chùm và đồ nội thất hiện đại. Ảnh: Instagram Video: Tỷ phú nông dân từ những quả trứng gà. Nguồn: VTV24

