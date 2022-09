Novaland bảo lãnh cho công ty con huy động 2.300 tỷ đồng trái phiếu

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) vừa thông qua Nghị quyết về việc sử dụng tài sản của công ty để bảo đảm cho các khoản huy động vốn của Công ty TNHH No Va Thảo Điền (công ty con do Novaland nắm 99,99% vốn tại ngày 30/6/2022).

Theo đó, Novaland sẽ sử dụng 54 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TP HCM (tổng diện tích là 93.240 m2) thuộc sở hữu của công ty, để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán, trả nợ và các nghĩa vụ khác liên quan đến khoản huy động tối đa 2.300 tỷ đồng từ trái phiếu và 100 triệu đồng khoản cấp tín dụng tại ngân hàng SCB của No Va Thảo Điền.

HĐQT thống nhất trao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền triển khai thực hiện các công việc liên quan.

Trong năm nay, Novaland dự kiến sẽ phát hành gần 482,6 triệu cổ phiếu NVL với mệnh giá 10.000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 4.825,8 tỷ đồng.