Doanh thu giảm gần nửa

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 mới được công bố, Công ty CP Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (mã: MPC) ghi nhận 2.993 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 42% so với cùng kỳ. Cùng đó, giá vốn bán hàng đạt khoảng 2.671 tỷ đồng, chiếm 89% doanh thu, giảm 38% so quý III/2022. Qua đó, lợi nhuận gộp giảm 60% về 322 tỷ đồng.



Đáng chú ý, mặc dù công ty đã tiết giảm các chi phí trong kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) vẫn âm 23 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ quý III/2022 lãi 329 tỷ đồng. Đây là quý lỗ thứ hai của Thủy sản Minh Phú trong năm nay.

Theo giải trình của doanh nghiệp, kết quả kinh doanh kém tích cực do doanh thu bán hàng trong kỳ giảm. Cùng đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty nuôi tôm thương phẩm như: Công ty TNHH Nuôi trồng Thủy sản Minh Phú Lộc An, Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang và Công ty TNHH Sản xuất giống Thủy sản Minh Phú Ninh Thuận chưa có hiệu quả.

Tại thuyết minh trên báo cáo tài chính hợp nhất, các công ty kể trên đang là ba trong số 16 công ty con của Thủy sản Minh Phú tính đến thời điểm cuối quý III/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.466 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 114 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 574 tỷ đồng. Công ty ghi nhận lỗ ròng 110 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 571 tỷ đồng.

Nối dài chuỗi thua lỗ, "vua tôm" Minh Phú kinh doanh ra sao? (ảnh minh họa: Internet).

Năm 2023, Thủy sản Minh Phí đặt mục tiêu 12.790 tỷ đồng doanh thu và 639 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 22% và 23% so với cùng kỳ. Như vậy, sau 9 tháng, Thủy sản Minh Phú đã thực hiện được 58% kế hoạch doanh thu, tuy nhiên còn cách rất xa chỉ tiêu lợi nhuận.

Trước đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 cũng cho thấy, doanh thu thuần của Thủy sản Minh Phú đạt 2.350 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Chi phí giá vốn giảm ít hơn mức giảm doanh thu khiến lợi nhuận gộp bị co hẹp, giảm mạnh 63% xuống còn 331 tỷ đồng. Kết quả, Thủy sản Minh Phú báo lãi sau thuế đạt hơn 10 tỷ đồng, giảm sâu tới 93% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của Thủy sản Minh Phú đạt 4.472 tỷ đồng, giảm 49% cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp vẫn ghi nhận lỗ sau thuế hơn 88 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 242 tỷ đồng.

Tồn kho và vay nợ tăng cao

Tìm hiểu được biết, Công ty CP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, hay còn được gọi với cái tên là “vua tôm" Minh Phú, được thành lập năm 1992 dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân chuyên thu mua, chế biến thuỷ sản để cung cấp cho các đơn vị xuất khẩu trong nước.

Sản phẩm kinh doanh chính của Thủy sản Minh Phú bao gồm sản phẩm tươi sống (tôm sú, tôm thẻ chân trắng), sản phẩm hấp và sản phẩm giá trị gia tăng. Các thị trường xuất khẩu chủ lực là Nhật Bản, Úc & New Zealand, Hoa Kỳ, EU, Canada.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Thủy sản Minh Phú đạt 10.973 tỷ đồng, tăng 3% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm quá nửa với gần 5.651 tỷ đồng, tăng 12%, chủ yếu là tồn kho thành phẩm. Cùng đó, công ty trích lập dự phòng gần 85 tỷ đồng. Đáng nói, toàn bộ hàng tồn kho đã được Thủy sản Minh Phú dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại các ngân hàng thương mại.

So với thời điểm đầu năm, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Thủy sản Minh Phú ghi nhận khoảng 1.348 tỷ đồng, tăng 35%. Tuy nhiên, khoản mục này không được thuyết minh chi tiết trong báo cáo tài chính.

Cuối quý III/2023, tổng dư nợ vay của Thủy sản Minh Phú tăng 10% lên 4.292 tỷ đồng, chiếm 39% tổng nguồn vốn, hầu hết là nợ vay ngắn hạn với 4.079 tỷ đồng. Trong đó, Thủy sản Minh Phú có dư nợ lớn nhất tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (2.718 tỷ đồng) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (1.013 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu của Thủy sản Minh Phú cuối tháng 9/2023 đạt 5.619 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh thua lỗ thời gian qua, Thủy sản Minh Phú ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2023 giảm 15% so với đầu năm, về gần 928 tỷ đồng…