Nở rộ dịch vụ chở người say về nhà, giá "nhảy múa"

Trên các hội nhóm, mạng xã hội dịch vụ đưa người say về nhà được quảng cáo rầm rộ. Giá cả dịch vụ chủ yếu dựa vào thoả thuận giữa tài xế và khách hàng. Trong đó, có giá dịch vụ chở người say về nhà theo số km đường về nhà; Giá dịch vụ hành khách nôn ói ra xe....

Dịch vụ chở người say về nhà quảng cáo rầm rộ trên mạng. Ảnh chụp màn hình.

Anh Lê Tấn (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: "Tôi lái xe taxi hơn 3 năm nay và không ít lần chở người say. Việc chở người say về nhà không đơn giản như khách bình thường. Trên đường đi, tài xế bị “tra tấn tâm lý” khi hành khách chửi bới hoặc nôn mửa ra xe. Vì thế, giờ nhận thêm dịch vụ chở khách say về nhà, tôi thường thỏa thuận giá trước. Giá phụ thuộc vào quãng đường và mức độ say của khách. Không ít khách chấp nhận bỏ ra 500.000 đồng cho tài xế khi nôn ra xe".

Video: Dịch vụ thuê tài xế cho người say rượu, bia. Nguồn: VTC.

Trên mạng xã hội, một vài nhóm dịch vụ đưa người uống rượu, bia về nhà cũng được lập ra. Các nhóm này cung cấp số điện thoại, địa chỉ, sẵn sàng phục vụ 24/24 giờ đối với những ai có nhu cầu, thậm chí đưa cả xe của khách về nhà.

Trong khi đó, anh Trần Đoàn (quê Bắc Ninh, hiện là tài xế Grab) cũng triển khai dịch vụ đưa người say về nhà. Nhóm anh sáng lập mới chỉ có 30 tài xế. Khách hàng chủ yếu là người đi ôtô nhưng không thể lái về. Cũng theo anh Đoàn, mức giá dịch vụ không chỉ phụ thuộc vào quãng đường mà còn tùy theo thời gian. Chẳng hạn thời điểm 12h đêm giá sẽ phải khác so với ban ngày.

Anh Đoàn tiết lộ, nhóm của anh vừa thực hiện chở khách từ Ba Đình (Hà Nội) về Yên Phong (Bắc Ninh) với giá 400.000 đồng.

Dịch vụ đưa khách say và xe máy về nhà cũng nở rộ nhưng giá thấp hơn một chút so với ô tô. Anh Chinh (Định Công, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi là xe ôm grab nhưng cũng nhận được nhiều chuyến xe chở người say xỉn về nhà. Do chở bằng xe máy nên gặp nhiều khó khăn hơn. Giá cả cũng thường thỏa thuận giữa 2 bên".