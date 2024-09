Những thiết kế phòng bếp “ngốn bộn tiền” nhưng cực kỳ bất tiện

Thiết kế bếp dạng mở được nhiều gia đình ưa chuộng vì tính thẩm mỹ và mang đến cảm giác thoáng đãng. Nhưng sau một thời gian sử dụng, gia chủ có thể cảm thấy khó chịu vì tiếng động cơ của máy hút mùi rất ồn ào. Ảnh: Homedesign Bên cạnh đó, người dùng phải dọn dẹp kỹ lưỡng sau mỗi lần nấu ăn để giữ cho căn bếp luôn sạch sẽ. Nếu không, mùi dầu mỡ sẽ tích tụ trong nhà. Ảnh: Getty Lát gạch cổ cho sàn phòng bếp khiến bề mặt dễ bị dầu mỡ dính, việc lau sạch trở nên khó khăn hơn nhiều. Vì thế, lựa chọn gạch men có độ bóng mềm mại và dễ dàng lau sạch là một giải pháp tốt hơn. Ảnh: Weber Các chai lọ đựng gia vị cần được lau chùi mỗi ngày, nếu không sẽ nhanh chóng bị dính dầu mỡ và bẩn thỉu. Do đó, việc sử dụng giá đựng gia vị trở nên không hữu ích. Ảnh: Bếp Phú Quý Do đó, giải pháp tốt hơn là sử dụng một chiếc tủ đứng để đựng các lọ gia vị. Tủ đứng có thể chứa được nhiều chai lọ hơn và việc lấy ra cũng dễ dàng hơn. Ảnh: Getty Tay cầm lộ ra dễ bám bẩn, khó vệ sinh và dễ bị va đập, gây mất an toàn. Vì vậy, nên chọn tay cầm tủ ẩn vừa thẩm mỹ lại dễ dàng vệ sinh và bảo quản hơn. Ảnh: Happynest Dải chống thấm giúp che đi khoảng trống giữa mặt bàn đá thạch anh và gạch ốp tường, giúp cho không gian hài hòa và đẹp mắt hơn. Nhưng dải chống thấm thường bám bụi và khó làm sạch. Ảnh: Happynest Do đó, cần thực hiện công tác chống thấm một cách cẩn thận và sử dụng keo chống thấm mới để đảm bảo hiệu quả lâu dài và sự an toàn cho ngôi nhà. Ảnh: Getty Việc thiết kế cạnh tủ bếp vuông vức, sắc nhọn luôn tiềm ẩn nguy hiểm đối với người sử dụng. Vì vậy, việc làm bo tròn các bề mặt và cạnh của tủ là điều cực kỳ quan trọng. Ảnh: Getty Không chỉ đảm bảo an toàn cho các thành viên trong gia đình, những góc bo tròn cũng làm cho đường nét thiết kế của căn nhà trở nên mềm mại và thân thiện hơn nhiều. Ảnh: Happynest

