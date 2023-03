Những sự cố “cười ra nước mắt” của ngành hàng không

Hồi đầu năm nay, hãng hàng không Go First Airways của Ấn Độ thản nhiên cất cánh mà bỏ quên 55 hành khách chưa lên máy bay. Ảnh: Facebook Theo đó, chuyến bay G8 116 của hãng hàng không Go First cất cánh tới Delhi từ Sân bay Quốc tế Kempegowda của Bengaluru. Hành khách được lên bốn xe buýt trên đường bay, họ đều đã có thẻ lên máy bay và thẻ hành lý nhưng khi họ chưa kịp vào chỗ ngồi thì máy bay đã cất cánh tới Delhi theo lịch trình. Ảnh: NurPhoto. Sự việc này khiến 55 hành khách bị bỏ lại bức xúc. Ảnh: NDTV Trước đó, trên thế giới từng xảy ra nhiều sự cố "trời ơi đất hỡi" đến khó tin. Đơn cử như vào tháng 1/2016, một chuyến bay dân dụng ở Indonesia đã bị hoãn 4 giờ vì một con ong. Ảnh: Timetravelturtle Cụ thể, con ong đã “đi lạc” vào một thiết bị quan trọng và khiến bộ điều khiển máy bay phát sinh vấn đề. Ảnh: The Express Tribune Tháng 8/2011, khi các hành khách trên chuyến bay từ Moscow tới London chứng kiến một phụ nữ Nga say rượu nhảy gợi cảm, phi công chuyến bay đã quyết định quay trở lại về Moscow. Người phụ nữ đã bị bắt khi tới Moscow. Ảnh minh hoạ Hy hữu hơn, vào tháng 2/2009, hành khách trên một chuyến bay từ Moscow tới New York của hãng Aeroflot, Nga đã yêu cầu hãng đổi phi công sau khi phát hiện ra người này say rượu. Ảnh minh hoạ: Daily Express Phi công đi ra khỏi buồng lái trong tình trạng mặt và mắt đỏ ngầu, chân đi không vững. Hãng hàng không sau đó đã phải thay thế phi hành đoàn khác để máy bay có thể có thể cất cánh. Ảnh: Tass Một câu chuyện hi hữu xảy ra với hãng hàng không Air India vào 6/2009, khi chiếc máy bay bị yêu cầu quay trở lại Mumbai sau khi một túi bột cà ri của hành khách bốc khói và kích hoạt hệ thống báo cháy trên máy bay. Ảnh: Investopedia Tháng 2/2014, phi công hãng hàng không giá rẻ của Anh Flybe hốt hoảng khi thấy cánh tay nhân tạo của ông đã rời ra khi hạ cánh, khiến ông bị mất kiểm soát máy bay trong chốc lát. Ảnh: TheTime Sự cố đã khiến máy bay hạ cánh với một cú nảy lên, nhưng may mắn không ai bị thương và máy bay không bị hư hỏng. Ảnh: TheTime Một sự cố đã xảy ra vào năm 2008 khi chiếc máy bay của hãng hàng không Flybe phải quay đầu trở lại Cardiff, Anh ngay trong quá trình hạ cánh ở Paris, Pháp. Ảnh: Nytimes Lý do được đưa ra là phi công 30 năm kinh nghiệm của hãng chưa đủ trình độ để hạ cánh trong điều kiện sương mù. Ảnh: Nytimes Video: Phân tích lỗi của máy bay Boeing 737 Max 8. Nguồn: VTV24

