Người đẹp hàng không khoe bụng bầu vượt mặt, sắp lâm bồn lần 2

Mới đây trên trang cá nhân, người đẹp hàng không Vũ Ngọc Châm đã khoe loạt ảnh quý tử đầu tiên tròn 1 tuổi. Kèm theo bài đăng là hình ảnh gia đình 3 người vô cùng hạnh phúc. Nhưng đáng chú ý hơn cả là chiếc bụng bầu cực lớn của cựu tiếp viên hàng không này. Ở phần bình luận, ngoài chúc em bé hay ăn chóng lớn, cư dân mạng cũng đặc biệt ngợi khen nhan sắc mẹ bầu ở lần mang thai em bé thứ 2. Trước đó cô nàng hot girl hàng không gây bất ngờ khi thông báo mang thai lần 2 dù con đầu lòng chỉ mới 8 tháng. Tiết lộ của Vũ Ngọc Châm khiến bạn bè, đồng nghiệp ngỡ ngàng, bật ngửa. Cựu tiếp viên hàng không xinh đẹp cũng bối rối, bất ngờ khi biết tin, song cô cũng rất hào hứng khi chuẩn bị làm mẹ lần 2. Vũ Ngọc Châm sinh năm 1992 từng là tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines và Korean Air. Tuy nhiên sau đó, vì nhiều lý do cá nhân nên Vũ Ngọc Châm đã nghỉ việc, chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí. Vũ Ngọc Châm từng tham gia sân chơi The Look và trở thành Quán quân. Cô từng tham gia MV của Sơn Tùng và đóng vai phụ trong bộ phim "Tình yêu và tham vọng". Năm 2018, Ngọc Châm là nữ chính của “Người ấy là ai” tập 9. Dù hiện tại cô không còn theo đuổi công việc này mà chuyển sang kinh doanh và chăm sóc tổ ấm nhỏ nhưng vẫn được nhiều người nhớ đến. Cuối năm 2020, Vũ Ngọc Châm kết hôn với ông xã doanh nhân. Đến năm 2021, Ngọc Châm đón bé trai đầu lòng có tên thân mật là Leo. Cuộc sống hôn nhân của Vũ Ngọc Châm rất viên mãn. Cô cũng nhận được nhiều lời khen về nhan sắc điểm 10 trong thời gian mang thai và sau sinh. Ảnh: FBNV Mời độc giả xem video: Không những xinh đẹp, 3 hot girl này còn cực "mát tay" kinh doanh - Nguồn: YAN News

