Những nữ tướng doanh nhân lừng lẫy thương trường Việt

Bà Nguyễn Thị Sơn - 'Lão phật gia' của Sơn Kim Group

Doanh nhân Nguyễn Thị Sơn sinh năm 1950, tại làng quan họ Bắc Ninh. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống về may mặc, bà Nguyễn Thị Sơn từng là nhà quản lý doanh nghiệp may mặc quốc doanh Legamex, Hiệu trưởng trường Cán bộ quản lý doanh nghiệp...

Năm 1987, sau khi chồng mất, bà Nguyễn Thị Sơn trở thành lãnh đạo chính của Sơn Kim Group, vừa lo phát triển doanh nghiệp, vừa tự tay chăm sóc 5 người con.

Doanh nhân Nguyễn Thị Sơn. Ảnh: Nguoidothi

Từ một công ty may mặc, sau 30 năm phát triển Sơn Kim Group trở thành tập đoàn sở hữu khoảng 11 công ty, chuyên kinh doanh 4 mảng chính như: SonKim Land (bất động sản), VGS Shop (bán lẻ trên truyền hình), SonKim Mode (thời trang), và Vissions 21 (Khai thác phim trường).



Tính đến cuối năm 2019, quy mô tài sản của Sơn Kim Group vào khoảng 7.600 tỷ đồng, doanh thu trung bình hàng năm lên tới 800 tỷ đồng (theo số liệu trong năm 2017).

Ở tuổi ngoài 70, doanh nhân Nguyễn Thị Sơn không còn nắm giữ bất cứ chức vụ cụ thể gì tại Sơn Kim Group. Tuy nhiên, nữ doanh nhân vẫn có sức ảnh hưởng nhất định ở những lĩnh vực khác nhau của tập đoàn.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga - người phụ nữ tiên phong của gia tộc Lý Quí

Gia tộc Lý Quí nổi tiếng khắp Việt Nam với hàng loạt chuỗi nhà hàng, quán cà phê như Ciao, Terrace, Ibox, Goody, Paris Deli, Fly Cupcake Garden, Maxim's Nam An, An, An Viên, Thanh Niên, Gloria Jean's... Không dừng lại ở ẩm thực, gia tộc Lý Quí còn có sức ảnh hưởng nhất nhì Sài Thành còn mở rộng hoạt động kinh doanh sang đồ nội thất gia đình.

Doanh nhân Nguyễn Thị Quỳnh Nga. Ảnh: Internet

Nữ doanh nhân Nguyễn Thị Quỳnh Nga và chồng của mình (nhà báo Chánh Chinh) là người đặt những nền móng đầu tiên cho con đường kinh doanh của gia tộc Lý Quí. Tuy nhiên, bà ít khi xuất hiện trên truyền thông. Dư luận biết đến bà phần lớn qua những bức hình với cháu trai Lý Quí Khánh.



Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga được cho là đang sống trong căn biệt phủ rộng lớn ở Bình Dương và vô cùng kín đáo.

Bà Mai Kiều Liên - CEO 70 tuổi đưa Vinamilk thành doanh nghiệp tỷ đô

Bà Mai Kiều Liên sinh năm 1953 tại Paris, Pháp. Dù sinh ra tại nước ngoài nhưng nguyên quán của bà Liên ở thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Bà sinh ra trong một gia đình trí thức, cả bố và mẹ đều là bác sĩ. Năm 1957, cả gia đình bà đã quyết định trở về Việt Nam sinh sống và cống hiến cho quê hương.

Thuở nhỏ, bà Mai Kiều Liên theo học tại trường Trưng Vương Hà Nội nhưng do chiến tranh nên bà phải sơ tán về vùng nông thôn. Thời điểm ấy, bà nhìn thấy những đứa trẻ ở vùng nông thôn còi cọc, thiếu thốn dinh dưỡng. Đó là nguồn cảm hứng chắp cánh cho ước mơ xây dựng đế chế sữa Vinamilk hàng đầu Việt Nam.

CEO Vinamilk Mai Kiều Liên. Ảnh: Vinamilk

Xuất phát điểm với nhiều khó khăn nhưng sau hơn 20 năm phát triển, Vinamilk trở thành một trong những thương hiệu có lợi nhuận cao nhất trên thị trường và đạt mốc giá trị 3 tỷ đô.

Hơn 30 năm dẫn dắt Vinamilk với vai trò Tổng Giám đốc, bà Mai Kiều Liên đã có những đóng góp lớn, đưa thương hiệu ngành sữa Việt Nam vươn ra thế giới.